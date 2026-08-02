¡DESDE HOY! PNP multa con S/550 a conductores de motocicletas eléctricas que invadan ciclovías

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde este 2 de agosto, la PNP impondrá una multa de S/550 a los conductores de motocicletas eléctricas que circulen por ciclovías, vías de uso exclusivo para bicicletas y vehículos autorizados.

Además, quienes no cuenten con la documentación obligatoria podrán recibir sanciones adicionales según el Reglamento Nacional de Tránsito. La medida forma parte de las acciones para ordenar la circulación de estos vehículos en la ciudad.

Detalles de la sanción

La infracción está registrada bajo el código G32 y establece una multa equivalente al 10% de una UIT para quienes ingresen con vehículos no autorizados a espacios exclusivos para ciclistas. La medida busca ordenar el uso de las ciclovías y reducir riesgos para sus usuarios.

La aplicación de estas sanciones se realizará luego de una campaña informativa de 45 días desarrollada por la Dirección de Tránsito de la PNP en Lima norte, centro y sur. Durante este periodo, se orientó a los conductores sobre las nuevas disposiciones y las consecuencias de incumplirlas.

Requisitos para circular

La PNP recordó que las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría L de vehículos motorizados de dos y tres ruedas. Por esta razón, deben circular por la pista y no utilizar las ciclovías, al igual que las motocicletas tradicionales.

Además, estos vehículos deben cumplir con los requisitos establecidos para las unidades motorizadas, como contar con placa de rodaje, SOAT y tarjeta de identificación vehicular. La documentación exigida dependerá de las características del vehículo y la normativa vigente.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | ¡Atención! Tito Alvites, conductor de 'La Hora del Volante', informó que las motos eléctricas tendrán prohibido circular por las ciclovías y que, desde el 2 de agosto, la Policía impondrá multas a quienes incumplan la norma.



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Sanciones pueden superar los S/.2750

La multa de S/550 por circular en ciclovías puede sumarse a otras infracciones si el conductor no cumple con los requisitos exigidos para transitar. Por ejemplo, manejar sin la licencia correspondiente puede generar una sanción de hasta S/2.750.

Del mismo modo, circular sin SOAT vigente o sin placa de rodaje representa una falta sancionable, con multas de S/660 por cada infracción. Estas medidas buscan garantizar que los vehículos circulen bajo las condiciones establecidas por la normativa.

Ante el inicio de los operativos de control, la PNP recomendó a los conductores de motocicletas eléctricas mantener sus documentos en regla y respetar las zonas destinadas para ciclistas. La institución continuará con la fiscalización para verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

La PNP continuará con los operativos de fiscalización para verificar que los conductores de motocicletas eléctricas respeten las normas de tránsito. Con estas medidas, se busca mejorar la seguridad vial y promover un uso adecuado de las vías públicas.