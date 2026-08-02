Incendio en ferry deja cinco muertos y 41 desaparecidos tras emergencia con más de 200 pasajeros

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un ferry con más de 200 pasajeros sufrió un incendio, dejando hasta el momento cinco personas fallecidas y 41 desaparecidas. El accidente ocurrió mientras la embarcación navegaba cerca de la isla de Madura, en Java Oriental. Equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda.

Incendio sorprendió a pasajeros durante recorrido marítimo

La emergencia ocurrió durante la mañana de este domingo 2 de agosto, cuando el ferry Mutiara Sentosa 2 comenzó a incendiarse mientras realizaba su ruta entre Surabaya y Makassar. Ante el avance de las llamas, pasajeros utilizaron chalecos salvavidas para evacuar la embarcación.

Según El País, las autoridades confirmaron que 225 personas fueron rescatadas con vidas por embarcaciones que llegaron hasta la zona del accidente. Mientras tanto, los equipos de búsqueda mantienen operaciones para ubicar a los pasajeros que continúan desaparecidos.

Mueren cinco personas en Indonesia en el incendio de un ferry con más de 200 pasajeros. Los equipos de rescate buscan a 41 tripulantes desaparecidos en medio del mar https://t.co/BX0RHvWay1 pic.twitter.com/4Jk9438Okb — EL PAÍS (@el_pais) August 2, 2026

La emergencia generó un amplio operativo marítimo con la participación de unidades de rescate que trabajaron para controlar la situación y atender a las personas afectadas. Las autoridades todavía no han informado la causa que provocó el incendio dentro del ferry.

Algunos pasajeros tuvieron que lanzarse al mar para escapar del humo y las llamas que avanzaban dentro de la embarcación. Las labores de rescate permitieron trasladar a varias personas hacia zonas seguras mientras continuaba la búsqueda en el área marítima.

Autoridades mantienen búsqueda de desaparecidos

El operativo continúa concentrado en encontrar a las 41 personas reportadas como desaparecidas tras el incendio del ferry en Indonesia. Los equipos de emergencia revisan la zona cercana a la isla de Madura para ubicar posibles sobrevivientes.

La embarcación afectada transportaba pasajeros en una ruta utilizada para conectar diferentes zonas del país asiático. Indonesia depende del transporte marítimo debido a su extensa geografía formada por miles de islas, por lo que los ferris cumplen una función importante para el traslado.

Hasta el momento, las autoridades no han comunicado detalles sobre el origen del fuego ni han establecido responsabilidades por el accidente. La investigación seguirá mientras avanzan las labores de búsqueda y atención a los pasajeros afectados por la emergencia.

La información señala que tras el incendio registrado en el ferry Mutiara Sentosa 2, y que dejó por saldo a cinco personas murieron, 225 fueron rescatadas y 41 permanecen desaparecidas. Los equipos de emergencia continúan trabajando para completar la búsqueda marítima.

Este incendio se produjo mientras la embarcación transportaba a más de 200 pasajeros y las autoridades mantienen las operaciones para determinar las causas del siniestro y localizar a las personas que aún no han sido encontradas.