PNP abate a presunto secuestrador, detiene a dos y rescata a ciudadano colombiano en Santa Anita

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un operativo de la Policía Nacional permitió rescatar con vida a un ciudadano colombiano secuestrado y detener a dos presuntos implicados. La intervención ocurrió este jueves en el peaje Monterrico, en la Vía de Evitamiento, donde un tercer sospechoso murió tras un enfrentamiento con policías.

Operativo permitió liberar al ciudadano colombiano

La acción policial se realizó alrededor de las 11:40 a. m., cuando agentes de la División de Inteligencia y Secuestros de la Dirincri intervinieron un vehículo en el que era trasladada la víctima. El procedimiento se desarrolló en dirección norte-sur, en el peaje Monterrico, Ate.

La intervención permitió liberar al ciudadano colombiano y detener a Israel Rodríguez Palacios y Saúl Bernal Campos. Ambos quedaron bajo custodia policial para diligencias, mientras las autoridades buscan establecer su participación en el secuestro y determinar cómo ocurrió la retención del hecho.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Policía Nacional logró rescatar a un ciudadano de nacionalidad colombiana que había sido secuestrado en El Agustino por una banda criminal venezolana. Tras un seguimiento se dio con el vehículo de los captores, iniciando el operativo en el... pic.twitter.com/OMqXQGNOSl — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2026

Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos entre los agentes y los presuntos secuestradores. Uno de los sospechosos fue abatido dentro del vehículo y murió en el lugar. Su identidad todavía no había sido establecida por las autoridades al cierre de la información.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar plenamente al hombre fallecido y precisar las circunstancias del secuestro. También deberá establecer el grado de participación de los dos detenidos, quienes fueron trasladados para continuar con las diligencias de la División de Secuestros de la Dirincri.

#ÚltimoMinuto | 🚨 La @PoliciaPeru liberó a una víctima de secuestro y detuvo a dos presuntos integrantes de una banda criminal, tras un enfrentamiento armado registrado en el peaje Monterrico, en #SantaAnita. Un tercer presunto delincuente fue abatido en el lugar.



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Intervención generó congestión en la vía

La intervención contó con apoyo de personal de la División de Emergencia y de la unidad Halcones. Los agentes participaron en el despliegue realizado en el peaje Monterrico, mientras se desarrollaban las acciones policiales relacionadas con el rescate de la víctima y el enfrentamiento registrado.

El operativo también ocasionó restricciones temporales en la Vía de Evitamiento, en el sentido norte-sur, cerca del cruce con la avenida Separadora Industrial. La presencia policial y las diligencias realizadas después del enfrentamiento generaron congestión vehicular en este tramo durante toda la intervención policial.

Lima Expresa informa:

Se registra tránsito lento en la #VíaDeEvitamiento con sentido al sur, desde el puente Santa Anita hasta el peaje Monterrico debido a una intervención realizada por la PNP pic.twitter.com/RXMIsmLM3z — Lima Expresa (@LimaExpresa) August 27, 2026

La víctima fue puesta a recaudo después de ser liberada por los agentes. Los dos detenidos permanecieron a disposición de la Policía para continuar las investigaciones. Las autoridades también trabajan en determinar la identidad del secuestrador fallecido durante el enfrentamiento ocurrido en la vía expresa limeña.

El caso permanece bajo investigación policial y las diligencias buscan esclarecer la forma en que se produjo el secuestro, así como establecer las responsabilidades. La intervención permitió rescatar al ciudadano colombiano y detener a dos presuntos implicados, mientras continúa actualmente la investigación policial del hecho.