Papa León XIV en Perú: así se vivió la vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Estadio Nacional recibió al papa León XIV y a miles de jóvenes y universitarios de distintas partes del Perú. La vigilia estuvo marcada por presentaciones musicales, expresiones artísticas, testimonios y momentos de oración junto al sumo pontífice.

Encuentro con jóvenes: Minuto a minuto

20:11 | El sumo pontífice se retira del Estadio Nacional

El papa se retira.

19:57 | El santo padre se despide de autoridades tras culminar la vigilia

El papa León XIV se despide de las autoridades presentes en la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional, tras culminar su misa.

El papa se despide de los presentes.

19:35 | León XIV explica a los jóvenes cómo encontrar el sentido de sus vidas

En medio de su discurso en el Estadio Nacional, el pontífice reflexiona sobre las decisiones y el futuro de los jóvenes. Señaló que la respuesta está junto a Jesús y recuerda que Dios ha puesto en cada persona el deseo de amar.

El papa aconseja a los jóvenes.

19:32 | Sumo pontífice a los jóvenes: "El sufrimiento no tiene la última palabra"

El papa León XIV anima a los jóvenes a acercarse a Jesús en los momentos difíciles, hablarle con sinceridad y buscar apoyo. Además, les recuerda que el sufrimiento no define el final de sus vidas.

Consejo del santo padre.

19:30 | Papa León XIV a los jóvenes: "¿Qué buscan y qué esperan encontrar?"

Durante la vigilia en el Estadio Nacional, el papa León XIV invita a los jóvenes a reflexionar sobre sus sueños, aquello que aman y los cambios que desean para sus vidas.

"Jesús se interesa por todo ello, porque se interesa en ustedes", expresó.

Reflexión del papa.

19:25 | El papa iniciará su discurso

El santo padre empieza su discurso, saludando a los jóvenes de diversas partes.

El papa empieza su discurso.

19:12 | Escenificación del papa con santos peruanos

Una escenificación del papa se acerca al santo pontífice, acompañado de los santos peruanos más conocidos: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y San Juan Macías.

El papa y santos peruanos.

18:44 | Presentación de obra teatral

Cinco jóvenes interpretan una representación escénica al papa León XIV.

Obra de teatro

18:32 | ¡El papa se conmueve!

El sumo pontífice se conmueve al escuchar a los jóvenes, que le dan su testimonio de vida.

El papa escucha a los jóvenes.

18:14 | Jóvenes colocan la Santa Cruz mientras entonan 'Alma Misionera'

Los jóvenes y universitarios cantan 'Alma Misionera', mientras colocan la Santa Cruz ante el sumo pontífice.

Colocación de la Santa Cruz.

18:04 | El santo padre es ovacionado por los jóvenes

El papa León XIV es recibido por la multitudinaria presencia de jóvenes, que gritan: ¡El papa es peruano!

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV fue ovacionado por los jóvenes en el Estadio Nacional y no aguantó la emoción hasta tal punto de brotar lágrimas. Es un momento muy emotivo el que se vivió. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

17:55 | ¡El papa llega al Estadio Nacional y saluda a miles de fieles!

El papa León XIV llega al Estadio Nacional de Lima y saluda a los jóvenes y fieles que lo esperan con entusiasmo. El pontífice inicia así su esperado encuentro durante la vigilia juvenil.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV ingresó a bordo del papamóvil al Estadio Nacional y saludó a los miles de jóvenes congregados para dar inicio a la vigilia. Esbozó una gran sonrisa mientras se dirige al estrado principal. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

17:48 | ¡León XIV parte rumbo al Estadio Nacional para encontrarse con los jóvenes!

El santo padre salió de la Nunciatura Apostólica y se dirige al Estadio Nacional, donde lo esperan miles de jóvenes para participar en una vigilia marcada por la música, la oración y los testimonios.