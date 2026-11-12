Cardenal Carlos Castillo recuerda las protestas juveniles del 2020 ante el papa León XIV: "Hay dos mártires, Inti y Bryan"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV al Perú dejó uno de sus momentos más impactantes y de mayor contenido social durante la masiva vigilia celebrada en el Estadio Nacional.

Ante más de 50 mil asistentes, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, tomó la palabra para reflexionar sobre el papel de las nuevas generaciones, alejándose de los discursos netamente protocolares para traer al centro de la escena pública un episodio clave de la historia reciente del país.

La evocación de Inti Sotelo y Bryan Pintado

En su intervención, el primado de la Iglesia peruana hizo especial mención a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida durante las históricas protestas de noviembre de 2020 contra el breve gobierno de Manuel Merino. Ante la mirada del Santo Padre y de los jóvenes congregados, el cardenal fue enfático al señalar:

"Los jóvenes muchas veces salieron a las calles a protestar y, en algún caso, dispararon a varios de ellos. Y hay dos mártires: Bryan e Inti".

Asimismo, Castillo vinculó aquellos trágicos sucesos con la capacidad de resiliencia juvenil, relatando cómo las movilizaciones dieron paso a nuevas formas de expresión comunitaria y encuentro en los espacios públicos, como los masivos grupos de baile que hoy se extienden por plazas y parroquias de todo el país.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El cardenal Carlos Castillo le mencionó al papa León XIV sobre el caso Inti y Bryan que murieron durante protestas nacionales en el 2020. El santo padre escuchó muy atento sobre ello.



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Reavivando el debate político y la memoria nacional

La referencia explícita a los jóvenes fallecidos en 2020 reavivó de inmediato la polémica en el ámbito político nacional. Mientras que diversos sectores ciudadanos y defensores de los derechos humanos consideran a Inti y Bryan símbolos indiscutibles de la defensa democrática, los sectores más críticos mantienen posturas divididas respecto a los hechos de aquella semana de crisis institucional.

No es la primera vez que el arzobispo coloca este tema en la agenda pública; previamente lo había abordado durante la misa y Te Deum de Fiestas Patrias en julio de 2026.

Sin embargo, hacerlo ante el líder global de la Iglesia católica aportó una dimensión particular a la jornada, recordando que las heridas de la conflictividad social siguen vigentes en la búsqueda de justicia y reconciliación nacional.

Las palabras del cardenal Carlos Castillo en el coloso de José Díaz trascendieron el marco de un encuentro espiritual tradicional, instalando el recuerdo de los jóvenes caídos ante los ojos del mundo y subrayando el rol de la memoria colectiva en el camino hacia una sociedad más justa.