Papa León en Perú: Minsa recuerda que Línea 133 orienta a fieles a cómo cuidarse durante actividades

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita apostólica del papa León XIV al Perú representa un importante movimiento de masas en todas las ciudades donde se presentará. Para prevenir emergencias, el Ministerio de Salud recuerda a los fieles que la Línea 133 los orientará para que la población se cuide cuando acuda a las actividades del sumo pontífice.

Riesgo para la salud

El seguir al vicario de Cristo demanda varias horas de estar de pie, bien parados o caminando, estar aglomerado y por las condiciones climáticas, estar expuestos al sol. Todo ello puede representar un riesgo para la salud, por la deshidratación, agotamiento, enfermedades respiratorias, golpes de calor, entre otros males.

Ante ello, el Minsa pone a disposición la Línea 113 Salud, que servirá para que la ciudadanía pueda realizar consultas y despejar dudas sobre las enfermedades que puede prevenir. Estas van desde protección durante las concentraciones masiva o adoptar medidas para cuidar la salud personal y de los miembros de la familia.

Los fieles pueden comunicarse con este servicio de forma gratuita marcando el número mencionando y pulsando la opción 1. Esto si durante las actividades presentan o ven a alguien con mareos intensos, debilidad extrema, dificultad para respirar, dolor en el pecho, sensación de desmayo o confusión, recomendando primero asistencia sanitaria en el lugar y evitando automedicarse.

Cabe precisar que esta línea está operativa las 24 horas del día los 365 días del año, lo que le permite a la población acceder a información confiable y oportuna para saber cómo actuar en caso de una emergencia médica.

Recomendaciones para actividades del papa León:

Antes de salir de casa, lo primordial es llevar una botella de agua, para evitar la deshidratación. Conoce las otras recomendaciones a tomar en cuenta:

Utilizar ropa ligera, calzado cómodo, gorro o sombrero y protector solar.

Consumir alimentos ligeros y evitar acudir en ayunas.

Ante alguna enfermedad crónica, llevar los medicamentos habituales y seguir indicaciones médicas.

Identificar los puntos de atención médica y las rutas de evacuación.

Durante las actividades

Beber agua, incluso si no hay sensación de sed.

Evitar la exposición al sol por mucho tiempo.

Antes de ingerir alimentos, lavarse las manos.

Cubrir la boca y nariz al toser y estornudar, si hay síntomas respiratorios.

Evitar empujones y aglomeraciones

Prestar especial atención a menores y adultos mayores, así como a personas con enfermedades crónicas.

Participar de las actividades del papa León XIV puede conllevar a sufrir de algunos males, por ello, el Minsa recuerda que la Línea 113 Salud está habilitada para que los fieles puedan prevenir enfermedades.