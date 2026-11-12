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¡Se emocionó! Papa León XIV se quiebra al ser ovacionado por los jóvenes en el inicio de la vigilia en el Estadio Nacional

Durante el inicio de la vigilia de oración en el Estadio Nacional, el papa León XIV se emocionó hasta las lágrimas ante la ovación y muestras de cariño que le ofrecían más de 50 000 jóvenes.

Papa León XIV
Papa León XIV Captura de pantalla.

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2026

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El papa León XIV se emocionó hasta las lágrimas durante su primer contacto con más de 50 000 jóvenes, en el marco de la vigilia de oración que se viene realizando en el Estadio Nacional, desde las 6:00 p. m. de hoy, jueves 12 de noviembre.

Tal como se esperaba, la jornada oficial reúne emociones, vivencias y admiración por parte de los jóvenes, quienes transmitieron esa misma sensación al santo padre de nacionalidad peruana, a tan solo minutos de haber empezado este apoteósico momento. 

(Noticia en desarrollo...)

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