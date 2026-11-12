¡Con una gran alegría! Papa León XIV y su emotivo mensaje a los jóvenes peruanos: : "Ustedes son el signo de esperanza"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV dedicó un emotivo mensaje a los jóvenes peruanos durante el encuentro y vigilia realizado en el Estadio Nacional. Ante miles de asistentes, expresó su alegría por el recibimiento y destacó el papel de las nuevas generaciones con una conmovedora frase.

El papa León XIV destacó a los jóvenes como signo de esperanza

Durante sus primeras palabras, el santo padre recordó que había escuchado que en el Perú hacía falta un signo de esperanza. Frente a los jóvenes reunidos en el recinto deportivo, respondió que ellos representaban ese mensaje y agradeció el cariño recibido durante su visita.

"¡Hoy aquí son ustedes el signo de esperanza!", señaló.

El pontífice también agradeció las palabras del cardenal Carlos Castillo y los testimonios los jóvenes, quienes compartieron sus experiencias, preocupaciones y preguntas. Con ello, decidió desarrollar una reflexión basada en un pasaje del Evangelio de San Juan.

En su mensaje, recordó el encuentro de Juan el Bautista con dos de sus discípulos, a quienes señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Ambos comenzaron a seguirlo y, al darse cuenta, Cristo les preguntó qué estaban buscando.

"¿Qué buscan? ¿Qué deseas encontrar? ¿Qué esperas de la vida?", sostuvo.

El papa León XIV invitó a los asistentes a reflexionar sobre estas preguntas y pensar en aquello que los entusiasma, las personas que aman, los sueños por los que lucharían y las situaciones que les generan preocupación. También señaló que Jesús se interesa por cada una de esas experiencias.

Noticia en desarrollo...