Vigilia del papa León XIV: ¿por qué miles de jóvenes quieren escuchar su mensaje en Perú?

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV al Perú ha convocado a miles de jóvenes interesados en participar en sus actividades. Los 50.000 cupos habilitados para la vigilia de oración en el Estadio Nacional se agotaron, según destacó el padre Gonzalo Benavides.

Padre Gonzalo Benavides destaca convocatoria juvenil

En diálogo con Exitosa, el secretario de los Jesuitas en el Perú se refirió a la respuesta de los jóvenes ante la convocatoria para la vigilia de oración que ofrece el pontífice a estudiantes universitarios.

Benavides resaltó que el lleno total del Estadio Nacional, con 50.000 espacios disponibles, evidencia la asistencia que tendrá el encuentro religioso. Asimismo, comparó la magnitud de esta convocatoria con eventos multitudinarios que suelen reunir a miles de personas.

"El hecho de que se hayan agotado los ingresos y que de los 50.000 cupos que han habilitado en el estadio esté copado todo, es una señal, como usted bien dice, de que los jóvenes sí responden y los jóvenes sí se sienten atraídos y convocados", sostuvo.

Además se refirió a la relación que los jóvenes han establecido con el papa León XIV. El sacerdote señaló que su participación representa una oportunidad para acercarse a su mensaje y escuchar sus reflexiones durante las actividades programadas en el país.

"Una señal de esperanza, de conectividad, llamémoslo también en el lenguaje de los y de empatía directa, ¿no?, que los jóvenes han tenido con él", señaló.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el padre Gonzalo Benavides, secretario de los Jesuitas en el Perú, opinó acerca de la importancia de la vigilia de oración que brindará el papa León XIV a los jóvenes y universitarios. Subrayó que una señal que ellos... pic.twitter.com/qdyY430Jif — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

El mensaje del Papa y su llamado a los obispos

El padre señaló que los jóvenes se acercan actualmente a estos espacios desde sus propias inquietudes y búsquedas, en lugar de hacerlo únicamente por una costumbre familiar o una obligación.

El secretario de los Jesuitas también sostuvo que esta respuesta representa un llamado de atención para los adultos, debido a que las nuevas generaciones buscan espacios donde puedan escuchar y encontrar respuestas a sus inquietudes.

Por otro lado, Benavides comentó el encuentro que León XIV sostuvo con los obispos en el Palacio Arzobispal. Durante su intervención, el pontífice utilizó la imagen del camino inca para explicar la misión pastoral y la cercanía que deben mantener con las comunidades.

El sacerdote explicó que esta comparación estuvo relacionada con la invitación del Papa a los obispos a salir al encuentro de las personas, visitar las comunidades y mantener una actitud de escucha frente a sus necesidades.

De esta manera, la visita de León XIV al Perú incluye el encuentro con jóvenes, familias y representantes de la Iglesia. La vigilia en el Estadio Nacional destaca entre las actividades por sus 50.000 cupos agotados.