¡Emoción total y fervor juvenil! León XIV llega al Estadio Nacional para presidir la gran vigilia en Lima

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una apoteósica llegada al coloso de José Díaz. En medio de una inmensa expectativa y estrictos cordones de seguridad desplegados por las calles limeñas, el papa León XIV arribó al Estadio Nacional de Lima para encabezar el esperado encuentro con la juventud y el mundo universitario.

Tras descender de la camioneta oficial que lo trasladó desde la nunciatura apostólica, el Santo Padre subió al papamóvil para realizar un recorrido de celebración por el perímetro del recinto deportivo.

La respuesta de los asistentes fue inmediata: agitando banderas, pañuelos y teléfonos celulares, aproximadamente 52 mil fieles desataron una ovación ensordecedora que marcó el inicio de este hito histórico en la capital.

Emoción desbordada por el papa

Tras descender del papamóvil y sentarse en el estrado, el Santo Padre protagonizó un momento inolvidable: mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de Alma Misionera y la multitud estallaba en aplausos y vítores efusivos, se pudo ver a Robert Prevost visiblemente conmovido, al borde de las lágrimas, ante la cálida y masiva muestra de afecto del pueblo peruano.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV fue ovacionado por los jóvenes en el Estadio Nacional y no aguantó la emoción hasta tal punto de brotar lágrimas. Es un momento muy emotivo el que se vivió.



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