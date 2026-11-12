De Singapur a Perú: joven viaja más de 36 horas para estar junto al papa León XIV en la vigilia del Estadio Nacional

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fe no conoce de barreras, distancia y horas de sueño, eso lo puede decir un joven que llegó desde el mismo continente asiático para estar frente al papa León XIV, en la vigilia de oración que empezará a las 6:00 p. m. de hoy, jueves 12 de noviembre.

Nuestro equipo de Exitosa viene recorriendo los exteriores del Estadio Nacional para recoger los testimonios de cientos de jóvenes y uno fue dado a conocer esta tarde para la sorpresa de quienes lo rodeaban en la avenida 28 de Julio, previo a su ingreso al recinto deportivo.

El cansancio no importa con tal de ver al papa León XIV

Como es de conocimiento, León XIV cumplió con una serie de actividades oficiales desde tempranas horas del día en la Plaza Mayor de Lima. Su actividad en el Estadio Nacional reunirá a 52 000 jóvenes y universitarios provenientes de diferentes partes del Perú y el mundo.

En ese sentido, un caso muy en particular quedó registrado al promediar las 3:00 p. m., cuando nuestro reportero coincidió con un joven que confesó haber llegado a nuestro país desde Singapur, en un trayecto de 36 horas.

Pese al lógico cansancio por el largo viaje y por estar en una 'colaza' (tal como lo describió), el ciudadano se mostró expectante por su pronto encuentro con el santo padre de también nacionalidad peruana.

"Estoy muy feliz y un poco cansado también. He viajado acá desde un viaje a México y en Singapur que acabo de volver hace unos días. Desde Asia, 36 horas. Hemos no sé cuántas horas hemos caminado porque es una 'colaza', el calor también es duro", declaró a nuestro medio.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Diversos jóvenes van llegando a los exteriores del estadio Nacional para la vigilia que encabezará el papa León XIV desde las 6:00 p.m. Uno de ellos dialogó con Exitosa y reveló que viajó 36 horas desde Singapur exclusivamente para este encuentro con el santo padre. Un acto de fe y devoción. Otra joven viajó desde Celendín, Cajamarca, y expresó su emoción por escuchar y ver al santo padre. Además, comerciantes ofrecen camisetas, velas hasta abanicos alusivos a Robert Prevost. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

Paraderos habilitados del Metropolitano y corredores

Como parte de la vigilia de oración que se celebrará esta tarde, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha implementado el plan "El Papa vuelve a casa", a fin de garantizar el traslado seguro de los ciudadanos que se congregarán al recinto depotivo.

Quienes deseen llegar al campo deportivo, los jóvenes deberán descender en la estación Estadio Nacional, usando los servicios "C" y el "Expreso 1" del Metropolitano. Asimismo, si van en el corredor Azul, deberán hacer lo propio en los paraderos Saco Oliveros y Ramón Dagnino.

Para el corredor Morado, los paraderos estarán ubicados en los jirones Hipólito Unanue, Isabel la Católica y Bausate y Meza. Con referente al transporte turístico, el punto autorizado para que se aglomeren los vehículos será el jirón Barranca con la avenida Manco Cápac, La Victoria.

Paraderos autorizados.

Del mismo modo, para atender la salida de los asistentes de la jornada, la ATU también dispuso la presencia de buses adicionales sin pasajeros en la estación Estadio Nacional. En el punto estarán esperando las unidades de los servicios "A" y "C" del Metropolitano.

Asimismo, los paraderos del corredor Azul están ubicados en la av. Arequipa con el jr. Corpancho (con destino al Rímac) y en la av. Arequipa con el jr. Ramón Dagnino (con destino a Miraflores).

Las personas que usarán el corredor Morado hacia San Juan de Lurigancho, deberán hacer lo propio en la av. Manco Cápac con av. Hipólito Unanue, Bausate y Meza o Isabel La Católica.

Con referente al transporte regular, podrán abordar las unidades en la av. Iquitos con av. Bausate y Meza (con destino a Ate) y en av. Isabel la Católica con av. Manco Cápac para quienes deseen ir a Miraflores, Surco y Villa El Salvador.

Paraderos autorizados

La expectativa crece a cada momento por la presencia del papa León XIV en el Perú. En esta oportunidad, la juventud de nuestro país y del extranjero serán parte de un especial y esperado encuentro con el santo padre.