ERM 2026: ¿a qué hora, dónde ver y qué partidos participarán este lunes 21 de septiembre en el debate municipal?

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el próximo domingo 4 de octubre, este lunes 21 de septiembre, se realizará el debate municipal entre los candidatos que postulan a la alcaldía de Lima Metropolitana.

¿A qué hora y dónde ver el debate municipal por Lima Metropolitana?

El debate municipal se realizará este lunes 21 de septiembre y se llevará a cabo en el Teatro auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), ubicado en el distrito de San Borja.

Asimismo, la transmisión iniciará a las 8 de la noche a través de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones, la señal en vivo del canal del Estado, TV Perú y en el canal 552 de Movistar . La moderación estará a cargo de los reconocidos periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz.

Teniendo en cuenta ello, la institución realizó un sorteo público para definir el orden de intervención de las 26 agrupaciones políticas. Además, dada la cantidad de postulantes, el debate municipal se transmitirá en dos fechas consecutivas, dividiendo a los participantes en grupos de 13 candidatos por noche.

¿Qué partidos y candidatos van a participar en el debate este 21 de septiembre?

Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap): Segundo Valdez Zavala Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro

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