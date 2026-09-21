Papa León XIV vuelve al Perú: Vaticano presenta agenda oficial del viaje apostólico del Santo Padre a nuestro país

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Vaticano confirmó este lunes la agenda oficial que cumplirá el papa León XIV para lo que será su próxima visita al Perú, que se realizará entre el 11 hasta el 16 de noviembre, con actividades religiosas, institucionales y sociales. Ello, en el marco de su primer viaje a Sudamérica.

Itinerario oficial del papa León en su visita al Perú

Las expectativas por la llegada del sumo pontífice al Perú son altas. Recordemos que en esta ocasión estará presente en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali. Esta visita pastoral incluirá reuniones con las autoridades de Estado, la sociedad civil, organizaciones religiosas, jóvenes y comunidades.

Miércoles 11 de noviembre: llegada y encuentro con autoridades

De acuerdo con el itinerario oficial, León XIV arribará el miércoles 11 de noviembre en la Base Aeronaval del Callao a las 5:30 p.m. Posteriormente, recibirá una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno a las 6:15 p.m. Luego, sostendrá un encuentro con la presidenta de la república, Keiko Fujimori.

Y una hora después, a las 7:45 p.m., sostendrá una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde el Santo Padre tomará la palabra para emitir un discurso.

Itinerario miercoles 11 de noviembre

Jueves 12 de noviembre: encuentro con autoridades religiosas y jóvenes

El jueves, 12 de noviembre, a las 9:30 a.m., Robert Prevost tendrá un encuentro con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, donde también realizará un discurso.

Luego, a las 10: 20 a.m. presidirá la Celebración de la Hora Media con los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminarios equipos del sínodo y consejos pastorales en la Catedral Basílica de San Juan Apóstol y Evangelista, en el que tambén comparecerá.

A las 11: 30 a.m., en la plaza de la Catedral, formará parte de la reunión sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano. Horas después,. a las 6:00 p.m., en el estadio Monumental, el papa encabezará una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios. La jornada finalizará con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica a las 8:00 p.m.

Itinerario jueves 12 de noviembre

Viernes 13 de noviembre: viaje a Chiclayo y misa masiva en las Pampas de Pimentel

Este día, el papa León XIV partirá de Lima a las 7: 40 a.m. con destino a Chiclayo, donde aterrizará en la Base Aérea "Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo" a las 9:10 a.m.

A las 10:30 a.m. celebrará una santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, en la región de Lambayeque, que se perfila como la celebración litúrgica más masiva de toda su estadía en el Perú, debido a la conexión especial que existe entre la ciudad y el sumo pontífice por su etapa como obispo en el norte del país.

Durante la tarde, a las 12: 40 p.m. realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. Posteriormente, a las 4:30 p.m. se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, y a las 5:45 p.m. mantendrá un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica "Santo Toribio de Mogrovejo".

Por útlimo, el día concluirá con una cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio "Santo Toribio de Mogrovejo" que se encuentra programada a llevarse a cabo a las 7:00 p.m.

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