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Movimiento en el sur

SISMO remece Cusco, HOY, domingo 20 de septiembre: esta fue la magnitud, según el IGP

El sorpresivo movimiento telúrico alarmó a la población durante la noche del domingo. Pasajeros del terminal aéreo vivieron momentos de pánico tras el desprendimiento de partes del techo en la sala de embarque.

Movimiento provocó algunos daños en aeropuerto.
Movimiento provocó algunos daños en aeropuerto. (Composición Exitosa)

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/09/2026

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La noche de este domingo 20 de septiembre, la tranquilidad de la ciudad imperial se vio abruptamente interrumpida por un fuerte remezón. Un sismo de magnitud 4.0 encendió las alarmas de los ciudadanos e instituciones de primera respuesta, dejando a su paso escenas de pánico y evidentes daños a la infraestructura local, siendo el caso más notorio el del principal terminal aéreo de la región.

Epicentro y características del temblor

Según el reporte oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento sísmico se registró exactamente a las 20:07 horas. El epicentro fue localizado a 12 kilómetros al este de la ciudad de Cusco. Pese a que la magnitud de 4.0 se ubica en un rango moderado, el factor clave que desencadenó el fuerte impacto en la superficie fue su profundidad: el foco se ubicó a apenas 12 kilómetros bajo tierra.

Esta característica de sismo muy superficial generó una intensidad de nivel III-IV, lo que explica por qué la sacudida se percibió con tanta violencia. Al originarse tan cerca del casco urbano y a tan poca profundidad, la onda expansiva golpeó directamente las edificaciones, provocando que las viviendas vibraran de manera contundente y obligando a decenas de familias a salir a las calles.

Afectación en el Aeropuerto Velasco Astete

El impacto del movimiento telúrico quedó registrado en imágenes difundidas por usuarios en redes sociales, quienes documentaron los daños sufridos en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Las imágenes muestran un escenario de preocupación en la sala de embarque, donde varias baldosas y estructuras del falso techo colapsaron sobre el suelo debido a la fuerza de la sacudida.

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A pesar de los daños decorativos y de revestimiento, las autoridades aeroportuarias decidieron no paralizar los vuelos y mantienen las operaciones rutinarias mientras los equipos técnicos continúan evaluando la integridad estructural del terminal.

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Recomendaciones y cultura de prevención

Ante la constante actividad sísmica en el territorio peruano, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a mantener activa su cultura de prevención. Durante un evento de esta naturaleza, es vital ubicar las zonas seguras internas, como las columnas o muros de contención de las viviendas, y evacuar con serenidad hacia áreas abiertas.

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Asimismo, resulta indispensable contar con una mochila de emergencia actualizada. Esta debe incluir provisiones básicas como un litro de agua por integrante, alimentos enlatados, linterna a pilas, un botiquín de primeros auxilios, silbato y mantas polares.

Las autoridades también recuerdan que, en caso de tener mascotas, se debe preparar un bolso adicional con su alimento, agua y correa. Finalmente, para evitar el colapso de las líneas de comunicación telefónica tras el desastre, se recomienda priorizar exclusivamente la mensajería de texto.

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