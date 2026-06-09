Las personas que siempre culpan a otros tienen estos 5 MIEDOS ocultos, según la psicología

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

¿Conoces a alguna persona que jamás se hace cargo de sus errores y echa la culpa a otros? La psicología revela que no es por egoísmo, sino porque tendrían cinco miedos inconscientes. Descubre cuáles son, según los especialistas.

¿Por qué las personas echan la culpa a otros?

Quien no conoce a una persona que parece tener la incapacidad de decir "me equivoqué" y asumir su error, ya sea en el ámbito laboral o relaciones personales. Pese a que muchos la calificarían como alguien "egoísta" o "soberbia", la psicología moderna propone una lectura un poco más compleja sobre su personalidad.

Según esta especialidad, detrás de la costumbre de culpar al otro existe una forma torpe de protegerse de emociones que resultan difíciles de tolerar. No se trata de maldad, sino de un instinto de defensa que activa alarmas internas ante la posibilidad de fallar.

La revista Ethic detalla que algunas personas optan por el echar la culpa a otro como estrategia; en este caso, aunque son conscientes de haber cometido un error, deciden atacarlos antes de que se les reclame responsabilidad.

5 miedos ocultos de personas que echan la culpa a otros

Lo que en psicología analítica se conoce como "la sombra", término desarrollado por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, quien sostuvo que todas las personas poseen una parte inconsciente formada por rasgos, emociones y deseos que no encajan con la imagen que tienen de sí mismas.

A continuación, analizamos los cinco miedos inconscientes que dominan a quienes no pueden asumir sus responsabilidades o tienden a echar la culpa a otros en vez de asumir sus propios errores:

Miedo al rechazo: Tienen la falsa creencia de que si muestran una debilidad o cometen un error, los demás van a dejar de quererlos o respetarlos. Para ellos, equivocarse equivale a ser abandonados. Miedo a la vergüenza. La psicóloga clínica Brené Brown, investigadora de la Universidad de Houston, explica que la vergüenza surge cuando una persona siente que "hay algo mal en ella". Aceptar una equivocación implica aceptar una imperfección, y eso puede resultar muy amenazante para alguien con autoestima frágil. Miedo a perder el control: Admitir una falla implica aceptar que las cosas no salieron como querían. Culpar al entorno se convierte en una estrategia desesperada para mantener la ilusión de que todavía tienen el mando sobre las circunstancias. Miedo al castigo o a enfrentar las consecuencias: De acuerdo a los expertos, hacerse cargo de un error exige madurez para pedir disculpas o reparar el daño. Miedo a no ser perfectos: Quienes no asumen sus fallos suelen ser individuos con estándares personales extremadamente autoexigentes e irreales. Reconocer una equivocación destruiría la imagen idealizada que intentan proyectar a su entorno.

No justifica el comportamiento de estas personas

Comprender que estas reacciones son mecanismos de defensa no significa justificar sus malos tratos o su falta de honestidad. Sin embargo, entender su origen ayuda a no tomarse sus reacciones de forma personal.

Según la psicología, las personas que siempre culpan a otros no lo hacen porque no vean sus errores, sino porque temen enfrentarse a ellos. El miedo a la culpa o el rechazo, a la vergüenza, a no ser perfectos y a la propia sombra interna de perder el control, impulsa este comportamiento como una forma de protección emocional.