¿Sufres el efecto Voldemort? Descubre por qué se relaciona con tu expareja, el 'innombrable'

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

El efecto Voldemort: ¿Por qué el nombre de tu ex se volvió 'innombrable'? Conoce todos los detalles de esta situación que te lleva a distanciarte por completo de la persona que considerabas el "amor de tu vida".

El efecto Voldemort: La necesidad de olvida al ex por completo

La imposibilidad de pronunciar el nombre de una antigua pareja es un fenómeno más común de lo que se piensa. Conocido popularmente como el "efecto o síndrome Voldemort", este comportamiento tiene raíces profundas en la psicología humana y no responde simplemente a un acto de inmadurez, sino a procesos cerebrales complejos que buscan protegernos del dolor emocional.

Pues bien, si has leído los libros de Harry Potter o visto las películas basadas en las obras de J.K. Rowling, seguramente te resultará familiar el nombre de Voldemort "el que no debe ser nombrado". Sin embargo, esta referencia trasciende a un ámbito mucho más allá, ya que es usada para explicar los motivos que llevan a alguien el eliminar todos los rastros que quedan de la persona con la que tuvo un romance.

Raquel Mascaraque, periodista especializada en psicología emocional, explica que el nombre de la expareja está asociado a una gran carga emocional y a recuerdos que pueden ser tanto positivos como dolorosos. Nuestro cerebro, activa mecanismos de defensa para evitar revivir emociones intensas. ¿Por qué?

Para la recuperación del control de tu vida tras la ruptura.

tras la ruptura. Despersonalización: Convertirlo en "el innombrable" ayuda a quitarle su humanidad y, por ende, su poder sobre nosotros. Incluso es llevado a ser considerado como un "error" o "pasado".

Tras una ruptura amorosa calificados a la expareja como el "innombrable".

Síndrome 'Voldemort' y su relación con alexinomia

La experta también precisa que la incapacidad de pronunciar el nombre de un ex se conoce técnicamente como alexinomia, un fenómeno que genera desde ansiedad hasta síntomas físicos (como náuseas, mareos y demás). Para tratar de protegernos y no volver a vivir experiencias traumáticas tomamos medidas drásticas como:

Borrar fotos y conversaciones.

Bloquear a la expareja en redes sociales.

a la expareja en redes sociales. Evitar lugares donde pueda haber encuentros o incluso prohibir que amigos y familiares mencionen su nombre.

Algunos, llegan a deshacerse de regalos y objetos que evocan recuerdos.

y objetos que evocan recuerdos. Llegan a mudarse para cortar todo vínculo con el pasado.

Asimismo, especialistas afirman que también puede conocerse como 'elefante rosa', proceso que se define como supresión cognitiva, un intento consciente de bloquear pensamientos que disparan niveles altos de incomodidad o angustia.

¿Solución al efecto 'Voldemort'?

La solución: Recuperar el control verbal

Finalmente, existe la posibilidad de revertir este efecto Voldemort mediante la actualización de nuestro "archivo mental". Esto sucede cuando se crean nuevos vínculos y experiencias positivas con personas que comparten el mismo nombre que el "innombrable".

Al generar estas nuevas conexiones sanas, el antiguo significado negativo se diluye gradualmente hasta que la palabra recupera su neutralidad dentro del vocabulario cotidiano, permitiendo cerrar finalmente ese ciclo emocional.

El efecto 'Voldemort' es un mecanismo de defensa que busca eliminar por completo la presencia de una expareja en la vida cotidiana, con el objetivo de recuperar la estabilidad emocional. Recuerda cada persona enfrenta el proceso de duelo de manera diferente.