Xiomy Kanashiro toma drástica medida por presencia de Yahaira Plasencia en 'América Hoy'

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La presencia de Yahaira Plasencia en América Hoy habría provocado un momento bastante incómodo detrás de cámaras. Mientras la salsera se lucía en el set de América TV, Xiomy Kanashiro tomó una drástica medida para no cruzarse con la expareja de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia en 'América Hoy'

La mañana del viernes 24 de julio comenzó con bastante ritmo en el programa América Hoy. Yahaira Plasencia se encargó de romper la pista con sus bailarines, lanzando un mix de sus éxitos y demostrando, otra vez, que manda en el escenario.

Luego de finalizar su presentación musical, la cantante permaneció en el estudio para conversar con los conductores del espacio y recibir oficialmente la bienvenida. Todo parecía transcurrir con normalidad, entre música, baile y el habitual ambiente de entretenimiento del programa.

Sin embargo, hubo un detalle que rápidamente llamó la atención. Xiomy Kanashiro, quien participa en actividades vinculadas al espacio televisivo, no apareció durante la emisión. Su ausencia generó sorpresa, especialmente porque coincidió exactamente con la visita de Yahaira Plasencia al canal.

La situación no tardó en despertar sospechas entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a preguntarse si Xiomy habría preferido mantenerse alejada para evitar un encuentro frente a cámaras con la expareja de Jefferson Farfán.

¿Dónde estaba Xiomy Kanashiro?

De acuerdo con lo observado en sus historias de Instagram, Xiomy Kanashiro se encontraba en Lima durante esa fecha. Sin embargo, la bailarina optó por no presentarse a sus actividades laborales en el canal y, hasta el momento, no ha explicado públicamente cuál fue la razón de su ausencia.

La decisión resultó todavía más llamativa debido al vínculo que ambas figuras mantienen con Jefferson Farfán. Yahaira Plasencia tuvo una mediática relación con el exfutbolista, mientras que Xiomy Kanashiro es actualmente relacionada sentimentalmente con la 'Foquita'.

Hasta ahora, ambas artistas tampoco se habían cruzado públicamente en eventos o programas de televisión. Por eso, la llegada de la salsera a América Hoy generó especial expectativa entre los televidentes, quienes esperaban ver si finalmente se producía el primer encuentro entre ellas.

No obstante, ese esperado cruce no ocurrió. Xiomy Kanashiro simplemente no se presentó y Yahaira Plasencia continuó con su participación en el programa sin referirse a la ausencia de la bailarina.

Finalmente, Xiomy Kanashiro tomó la drástica medida de ausentarse de América Hoy durante la visita de Yahaira Plasencia. Aunque la bailarina estaba en Lima, no explicó por qué decidió no acudir al canal.