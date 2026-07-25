Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio para este sábado 25 de julio?

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubre cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio en la apertura de la jornada de este sábado 25 de julio, que se reflejan en el mercado paralelo y Sunat, para tomar decisiones más estratégicas y cuidar tu poder adquisitivo.

Dólar hoy en Perú: ¿Por qué varía el precio?

En países como Perú, el precio del dólar es un indicador económico seguido de cerca porque puede influir en el costo de vida, el comercio y las decisiones financieras de personas y empresas. Por ello, es importante identificar a tiempo cuál es su valor de forma diaria en un entorno fluctuante.

Pues bien, como se sabe, la cotización de esa divisa estadounidense en el mercado cambiario se ve influenciado por distintos factores, entre ellos:

Factores internacionales: el precio de las materias primas y las tasas impuestas por la Reserva Federal de EE.UU. (FED).

el precio de las materias primas y las tasas impuestas por la Factores internos: incertidumbre política y la confianza en las instituciones.

y la confianza en las instituciones. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): no fija el precio del dólar, pero interviene en el mercado cambiario para reducir la volatilidad brusca del tipo de cambio, ya sea comprando o vendiendo dólares.

En ese marco, conocer el precio de la moneda estadounidense en nuestro país permite tomar mejores decisiones financieras y aprovechar las variaciones del mercado cambiario, especialmente a quienes realizan operaciones de compra y venta de divisas.

Cotización del dólar, según la Sunat este 25 de julio

Para cuidar tu poder adquisitivo y evitar afectaciones considerables a tu bolsillo, se recomienda revisar el registro de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), entidad encargada de fijar su valor basándose en las operaciones del mercado, precisamente para este sábado 25 de julio.

SÁBADO 25 DE JULIO COMPRA VENTA S/ 3.399 S/ 3.411

Al comparar estas cifras con la sesión del día previo, viernes 24 de julio, se observa una leve variación al alza en el precio del dólar. Pues bien, ayer el valor de la compra de la divisa era de S/3.398 y la venta estaba a S/3.404.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Estar informado sobre la cotización del dólar puede marcar la diferencia al momento de realizar operaciones financieras. Por ello, también es aconsejable revisar a tiempo a cuánto cotiza el dólar Ocoña, también conocido como "dólar de la calle"; aquel que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera en la mañana de este sábado 25 de julio:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.410.

Cotización dólar paralelo el 24 de julio.

Así cerró el dólar ayer, 24 de julio, en Perú

Finalmente, recuerda que el BCRP difunde información sobre la evolución del mercado cambiario. En su página oficial, la entidad liderada por Julio Velarde precisa que el precio del dólar en nuestro país cerró el viernes 24 de julio en S/3,4040, (con una apertura de S/3,4095), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4054, con un máximo de S/3,4110y un mínimo de S/3,4010.

Comparar las cotizaciones disponibles antes de cambiar dinero puede representar un ahorro importante. Por ello te revelamos cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este sábado 25 de julio en Perú.