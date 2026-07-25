La Velada del Año VI 2026: horario, cartelera de peleas y dónde ver EN VIVO el evento de Ibai Llanos

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La Velada del Año VI se ha convertido en uno de los eventos digitales más esperados de 2026. Organizado por el streamer español Ibai Llanos, el espectáculo reunirá este sábado 25 de julio a influencers, streamers y creadores de contenido que subirán al ring tras varios meses de preparación física.

Además de los combates, la jornada contará con presentaciones musicales y una producción de gran nivel que será transmitida de manera gratuita para millones de espectadores en todo el mundo.

El espectáculo se desarrollará desde el Estadio La Cartuja, en Sevilla (España), y se espera que tenga una duración cercana a las ocho horas, siguiendo el formato de las ediciones anteriores. La organización también confirmó que el pesaje oficial se realizó un día antes del evento, dejando lista la cartelera definitiva.

¿A qué hora comienza y dónde verlo?

Los fanáticos peruanos deberán tener en cuenta la diferencia horaria con España. La Velada del Año VI podrá verse en vivo desde Perú durante las 12.00 p. m., con una transmisión continua que incluirá los espectáculos musicales y los diez combates programados. Todo el contenido será gratuito y no requerirá suscripciones de pago

Para los usuarios en Perú, el acceso será sencillo. La transmisión oficial estará disponible sin costo a través de los canales de Twitch y YouTube de Ibai Llanos, por lo que solo será necesario contar con conexión a internet para seguir el evento desde cualquier dispositivo. La cobertura incluirá la previa, el ingreso de los participantes, los enfrentamientos y las presentaciones artísticas.

La Velada del Año VI.



Sábado 25 de julio.



Estadio La Cartuja, Sevilla. pic.twitter.com/sYnNKFugDH — Ibai (@IbaiLlanos) March 9, 2026

Cartelera completa de peleas de La Velada del Año VI 2026

El evento organizado por Ibai Llanos reunirá a reconocidos creadores de contenido de España y Latinoamérica, quienes se enfrentarán sobre el ring tras varios meses de preparación.

Entre los enfrentamientos que más expectativa generan destacan IlloJuan frente a TheGrefg, YoSoyPlex contra Fernanfloo, Lit Killah ante Kidd Keo y Edu Aguirre frente a Gastón Edul. También habrá duelos femeninos protagonizados por RoRo, Rivers, Marta Díaz, Tatiana Kaer, Alondrissa y Angie Velasco, entre otras creadoras de contenido. Esta es la cartelera oficial de La Velada del Año VI:

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

Samy Rivers vs. RoRo

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. Viruzz

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clerss vs. Natalia MX

Como ya es tradición, la programación también incluirá conciertos de artistas internacionales entre pelea y pelea, convirtiendo el evento en un festival de entretenimiento que cada año rompe récords de audiencia en plataformas de streaming. Las ediciones anteriores han establecido marcas históricas de espectadores simultáneos, consolidando a La Velada del Año como uno de los mayores espectáculos digitales del mundo.