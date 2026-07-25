Gianluca Lapadula celebra a lo grande su primer gol con Universitario: "Vine para ganar, a dar lo máximo"

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianluca Lapadula no pudo tener un estreno goleador más emocionante con Universitario. Cuando el empate parecía inevitable, el atacante italiano-peruano apareció en los descuentos para anotar el 2-1 frente a Cusco FC y celebrar a lo grande junto a sus compañeros y la hinchada crema.

Gianluca Lapadula salva a la 'U'

El partido andaba empatado 1-1 y Universitario buscaba a la desesperada el tanto del triunfo. Cusco FC lo empató con Facundo Callejo al minuto 71, así que los cremas debían reaccionar rápidamente para no ceder puntos.

Fue entonces cuando Gianluca Lapadula ingresó desde el banco de suplentes en el minuto 76. Con muchas ganas de demostrar por qué llegó al conjunto crema, el delantero esperó su oportunidad y, en el minuto 93, aprovechó una de las últimas jugadas del encuentro para marcar su primer gol con Universitario.

El tanto desató una verdadera locura en el Estadio Monumental. Los hinchas gritaron con todo, sus compañeros corrieron para abrazarlo y Lapadula celebró con la emoción a flor de piel. Minutos después, todavía con la adrenalina del partido, atendió a los medios de comunicación.

"Estoy muy contento por la victoria, porque la verdad estamos trabajando muy bien todos juntos y yo creo que el equipo, toda la gente se lo merecía", expresó el Lapadula tras el pitido final.

Gianluca también reconoció que había imaginado un momento de esas características. "Lo soñaba, claro. El delantero vive para el gol y yo vivo para el gol", declaró.

Lapadula dedica su gol a su familia

Más allá de la importancia deportiva del gol, Gianluca Lapadula reveló que el tanto tuvo un significado muy personal. El delantero recordó el esfuerzo que realizó junto a sus seres queridos para aceptar la propuesta de Universitario y comenzar esta nueva etapa en el fútbol peruano.

"Le pedí a mi familia un esfuerzo increíble. Vine para ganar, para dar lo máximo. Y claro, hoy es una linda noche, pero el camino es muy largo", señaló.

Además, dejó claro que la decisión de vestir la camiseta crema fue tomada en conjunto. "Tomé la decisión en familia, todos juntos", explicó antes de dedicar su primer gol a sus padres, su esposa, sus hijas y sus hermanos.

La celebración también dejó emotivos abrazos con Aldo Corzo, Alex Valera y otros integrantes del plantel. Lapadula explicó que la relación con varios de sus nuevos compañeros se fortaleció durante los años compartidos en la selección peruana.

"Son familia para mí todos. Desde el primer día me he sentido en casa, en familia", afirmó el delantero, quien fue recibido con entusiasmo por todo el grupo.

Así, Gianluca Lapadula celebró a lo grande su primer gol con Universitario al marcar en el minuto 93 el tanto que aseguró la victoria 2-1 frente a Cusco FC. El delantero dedicó la conquista a su familia y selló una noche inolvidable junto a la hinchada crema en el Estadio Monumental.