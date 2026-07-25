Surquillo: Sicarios asesinan a tres hombres con más de 20 disparos en brutal ataque armado

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Tres hombres fueron asesinados a balazos la noche del viernes en el distrito de Surquillo, luego de que sicarios llegaran en una camioneta gris y abrieran fuego contra ellos. El crimen ocurrió en una barbería ubicada en la calle Salvador Allende, en la urbanización Villa Victoria, a unos 100 metros de la cuadra 9 de la avenida Tomás Marzano.

Triple crimen en Surquillo

De acuerdo con los primeros reportes y el testimonio de vecinos, las víctimas se encontraban cerca del local Royal Barber cuando fueron sorprendidas por los atacantes. Según las cámaras de seguridad, una camioneta de color gris avanzó lentamente hasta el establecimiento y, en cuestión de segundos, dos sujetos descendieron del vehículo, uno desde el asiento del copiloto y otro desde la parte posterior, para dispararles en repetidas ocasiones.

Los delincuentes realizaron más de 20 disparos sin dar oportunidad de reacción a las víctimas. Tras perpetrar el ataque, abordaron nuevamente la camioneta y escaparon de la zona a baja velocidad. Las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia serán fundamentales para reconstruir el recorrido de los responsables y facilitar su identificación por parte de la Policía Nacional.

Las autoridades lograron identificar a dos de los fallecidos. Se trata de Alexander José Jiménez Rodríguez y José Corado Silva Rodríguez, ambos de nacionalidad venezolana y primos entre sí. La tercera víctima aún no ha sido identificada oficialmente, mientras continúan las diligencias para determinar su identidad y esclarecer las circunstancias del crimen.

🔴🔵 Surquillo: triple asesinato; gatilleros llegaron en una camioneta plata y dispararon más de 20 veces.



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Los vecinos señalaron que los ciudadanos venezolanos residían en la urbanización desde hacía aproximadamente cuatro años. Durante ese tiempo se dedicaron al comercio de mayólicas, actividad común en los alrededores de la avenida Tomás Marzano. Sin embargo, hace cerca de dos meses adquirieron motos lineales y abrieron la barbería Royal Barber, establecimiento donde finalmente fueron asesinados. La Policía continúa las investigaciones para ubicar a los responsables y determinar el móvil de este violento triple homicidio.

Es así que, el triple asesinato ocurrido en Surquillo vuelve a poner en evidencia el avance de la violencia criminal en Lima y la modalidad de ataques ejecutados por sicarios. Mientras la Policía analiza las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y esclarecer el móvil, los vecinos expresan preocupación por el incremento de hechos de sangre en zonas comerciales, donde la inseguridad continúa afectando la tranquilidad de residentes y comerciantes.