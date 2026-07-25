Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux estarían esperando su primer bebé tras romántica boda en Mónaco

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux estarían a punto de comenzar una nueva etapa en sus vidas. Luego de consolidar una relación que ha permanecido alejada de los reflectores y de celebrar una boda privada en Mónaco a inicios de 2026, la pareja estaría esperando a su primer bebé, una noticia que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la Fórmula 1.

¿Qué se sabe sobre el presunto embarazo?

Las especulaciones cobraron fuerza durante el Gran Premio de Hungría, donde Alexandra Saint Mleux fue vista caminando por el paddock con un evidente baby bump. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el embarazo, las imágenes difundidas desde el circuito dieron la vuelta al mundo y fueron replicadas rápidamente por distintos medios internacionales.

La noticia llega después de una historia de amor que comenzó a hacerse pública en 2023. En ese entonces, los seguidores de Charles Leclerc empezaron a notar la presencia de Alexandra en eventos relacionados con la Fórmula 1 y otras actividades sociales. Meses después, ambos confirmaron su romance al aparecer juntos durante Wimbledon, marcando el inicio de una relación cada vez más sólida.

Con el paso del tiempo, Alexandra se convirtió en una presencia constante en los circuitos, acompañando al piloto de Ferrari en algunos de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva. Su apoyo quedó reflejado especialmente durante la histórica victoria de Leclerc en el Gran Premio de Mónaco de 2024 y en otros resultados destacados obtenidos con la escudería italiana.

Antes del inicio de la temporada 2026, la pareja celebró una íntima boda en Mónaco junto a familiares y amigos cercanos. Ahora, mientras Charles Leclerc continúa enfocado en la lucha por el campeonato mundial, todo indica que ambos se preparan para recibir a su primer hijo, un acontecimiento que marcaría un nuevo capítulo en su vida personal y que mantiene atentos a sus seguidores alrededor del mundo.

¿Quién es Alexandra Saint Mleux?

Alexandra Saint Mleux es una historiadora de arte e influencer nacida en Italia que, en los últimos años, ha ganado notoriedad por su relación con el piloto de Ferrari Charles Leclerc. Aunque su nombre comenzó a sonar con fuerza dentro del mundo de la Fórmula 1, ha procurado mantener un perfil discreto y construir una carrera propia vinculada al arte, la moda y el contenido digital, alejándose de la exposición constante que rodea al automovilismo.

Su romance con Leclerc se hizo público en 2023 y, desde entonces, se convirtió en una presencia habitual en los Grandes Premios, acompañándolo en algunos de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva. A inicios de 2026, ambos celebraron una boda privada en Mónaco y ahora los rumores sobre la llegada de su primer hijo vuelven a colocarlos en el centro de la atención, marcando una nueva etapa en su historia como pareja.