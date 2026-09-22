¿Por qué las personas tocan el avión antes de subir? El extraño ritual que miles de pasajeros hacen antes de despegar

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Si alguna vez has viajado en avión, probablemente hayas visto una escena curiosa: algunos pasajeros, justo antes de subir al avión, extienden la mano y tocan el fuselaje. Para unos es un gesto automático; para otros, un ritual cargado de significado. Conoce cuál es el motivo detrás de esa acción, según la psicología.

¿Tocas el avión antes de despegar? Esto revela la psicología

Aunque el avión es considerado por algunos como el medio de transporte más seguro, son muchos los pasajeros que sienten cierto nerviosismo a la hora de sentarse en uno para emprender viaje. Algunos no dudan en realizar inesperadas acciones o rituales antes de abordar a alguna aeronave, entre ellos, tocar el fuselaje antes de subir las escalerillas.

Algunas personas consideran que tocar el avión antes de subir es una manera simbólica de "conectarse" con la aeronave y desear que el viaje transcurra sin inconvenientes. No existe evidencia científica de que este gesto influya en la seguridad del vuelo, pero puede funcionar como una pequeña rutina que brinda tranquilidad al pasajero.

"Los pasajeros inquietos a menudo adoptan rituales cuando viajan, usando cierta ropa, comiendo alimentos específicos o pronunciando frases precisas", comentó Nathan Feiles, psicoterapeuta especialista en miedo a volar. También señaló, en el Washington Post, que la acción de tocar el exterior del avión puede ser una superstición que les da a los viajeros una sensación de control o una forma de fomentar la confianza.

¿Tocar el avión tiene algún efecto en la seguridad?

Asimismo, la psicoterapeuta Feiles sostuvo que quien golpea el fuselaje del avión sabe racionalmente que ese gesto no evitará una avería, pero emocionalmente puede funcionar como una rutina tranquilizadora antes de hacer algo tan poco intuitivo para nuestro cerebro como desplazarnos por el cielo a miles de metros de altura.

Pero eso no sería todo, ya que también destacó que quienes realizan este extraño ritual antes de emprender un viaje, puede convertirse en una especie de amuleto personal. Para determinados pasajeros, hacerlo representa buena suerte o una forma de alejar cualquier pensamiento negativo antes del despegue. El ritual también puede observarse desde la perspectiva de las fobias y la ansiedad.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la doctora Georgina Cárdenas López, especialista de la Facultad de Psicología, explicó que una fobia constituye una forma de trastorno de ansiedad y la definió como "un miedo irracional a un objeto o situación que no es amenazante en la vida real".

¿El ritual de tocar el avión antes de volar afecta el viaje?

Patrick Smith, piloto profesional de una aerolínea comercial sostuvo que unas palmadas no suponen ningún problema, ya que los pasajeros pueden seguir tocán el avión tranquilamente antes de subir y admite que, pese a su profesión, él tampoco es completamente ajeno al ritual.

En la mayoría de los casos, tocar el avión antes de abordar no cambia en absoluto la seguridad de su vuelo, pero para algunos pasajeros supone un breve recurso emocional justo antes de despegar, de acuerdo a expertos en psicología.