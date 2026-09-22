Mujer tuvo 20 novios y consiguió un iPhone de cada uno: luego los vendió para comprar una casa

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Insólito caso. Una mujer convenció a sus 20 novios que estaban saliendo con ella al mismo tiempo que le compraran un iPhone cada uno. Lejos de quedarse con los celulares, decidió venderlos para obtener dinero como pago inicial de una casa para sus padres.

Convenció a sus 20 novios que le regalen 20 iPhone 7

La curiosa historia que se volvió viral en las redes sociales ocurrió en China. Una joven identificada por la plataforma Zhihu, como 'Xiaoli', se las ingenió para que sus novios, 20 chicos, le obsequiaran un celular de alta gama cada uno: iPhone 7.

La mujer, de la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, aprovechó cada fecha especial y cumpleaños inventados con cada una de sus parejas para reunir 20 celulares completamente sellados. Si creías que Xiaoli decidió guardarlos como tesoros del amor que le profesaban sus novios, pues te equivocaste, ya que, de acuerdo a la historia, ella no dudó en llevarlos hasta una empresa de reciclaje y compra de tecnología de segunda mano para vender el lote completo.

La joven logró conseguir alrededor de 115.010 yuanes (alrededor de 17 mil dólares), suma que usó para pagar la inicial de compra de una casa en el campo para sus padres. Un usuario del foro chino Tian Ya Yi Du, que usa el nombre de Proud Qiaoba, contó que Xiaoli era su compañera de trabajo y le sorprendió su inesperada acción.

Vendió los celulares para comprar una casa

Según su colega, Xiaoli "no viene de una familia rica": su madre es ama de casa y su padre es un trabajador inmigrante.

"Todo el mundo en la oficina está hablando de esto. Quién sabe lo que sus novios piensan ahora que estos hechos se han hecho públicos", dijo Proud Qiaoba. "(...) Sus padres se están haciendo mayores y ella probablemente tiene demasiada presión, esperando poder comprarles una casa... Pero, ¡es increíble que lo consiguiese de esta manera!", expresó a BBC.

Una mujer en China compra una casa vendiendo 20 iPhones que le regalaron sus 20 novios.

Reacción a la historia viral en redes sociales

Según medios internacionales como la BBC investigaron el caso y la compañía compradora, Hui Shou Bao, confirmó en sus registros la adquisición de 20 unidades nuevas de iPhone 7 a una clienta en octubre de 2016. Tras el escándalo y el revuelo mediático, la mujer decidió no dar entrevistas y cerró todas sus redes sociales; sin embargo, las reacciones no tardaron en aparecer hasta la fecha.

"Mujer emprendedora", "mentalidad de tiburón, bien por ella", "maestra", "toda una crack", "emprendiendo desde joven", "Yo ni siquiera puedo encontrar un novio. Ella puede encontrar 20 novios a la vez e incluso conseguir que le compren un iPhone 7. Me gustaría pedirle que me enseñe esas habilidades", expresaron algunos usuarios en Instagram.

La particular anécdota registrada en China sorprendió a todos en redes sociales, pues bien, pese a que la historia data de 2016, vuelve a circular el caso de Xiaoli, una mujer que no dudó en pedir a cada uno de sus 20 novios que le compraran un iPhone 7 para luego venderlos y tener dinero para la inicial de una casa en el campo.