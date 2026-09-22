Michelle Onetto revela que sacó un cortaúñas para amedrentar a una alumna del Liceo Naval

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michelle Onetto volvió a estar en el ojo público tras recordar algunas polémicas anécdotas de su etapa escolar. La creadora de contenido sorprendió al revelar que sacó un cortaúñas para amedrentar a una alumna del Liceo Naval durante una fuerte discusión, episodio que recordó entre risas.

Michelle Onetto y sus problemas en el colegio

Michelle Onetto recordó que su comportamiento durante sus años de colegio generaba más de un dolor de cabeza en su familia. Según relató, las autoridades del centro educativo llamaban constantemente a su padre para informarle sobre los diferentes incidentes protagonizados por su hija.

La situación llegó a tal punto que el colegio tomó medidas especiales para intentar controlar su conducta. Entre ellas, según contó la influencer, se llegó a contratar a una persona encargada específicamente de vigilarla y estar pendiente de sus acciones dentro de la institución.

Los constantes llamados de atención y las reiteradas indisciplinas finalmente hicieron que las autoridades escolares tomaran una decisión más drástica. Michelle Onetto señaló que le sugirieron e "invitaron a salir" del colegio debido a los diferentes incidentes que había protagonizado.

Ante este panorama, la influencer terminó sus estudios de manera virtual, alejándose de las aulas de la institución donde había vivido varias de estas particulares experiencias.

Amedrentó a compañera con un cortaúñas

Pero, entre todas las historias que Michelle Onetto recordó de aquella época, hubo una que llamó especialmente la atención. En un video publicado en TikTok, la creadora de contenido contó una fuerte discusión que tuvo con otra alumna del colegio.

El enfrentamiento habría ocurrido luego de que la estudiante le reclamara por un asunto relacionado con los celos hacia su pareja. Michelle recordó el episodio acompañada de otra compañera y ambas terminaron contando la anécdota entre risas.

Según relató Onetto, en medio de la acalorada discusión llegó a sacar un cortaúñas que tenía consigo y lo utilizó para amedrentar a la otra alumna. La peculiar situación generó comentarios entre sus seguidores.

El video salió a la luz en medio de la atención que ha generado Michelle Onetto, luego de que varias personas compartieran sus experiencias y la señalaran por presuntos episodios de bullying contra otros alumnos durante su etapa escolar en el Liceo Naval.

Así, Michelle Onetto volvió a generar comentarios al recordar sus polémicas experiencias en el colegio, entre ellas el episodio en el que sacó un cortaúñas para amedrentar a una alumna del Liceo Naval.