Renovación Popular sí apoyará facultades legislativas en materia de lucha contra la criminalidad: "Tenemos que priorizar la gobernabilidad"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La diputada por Renovación Popular e integrante de la Comisión de Constitución, Roxana Rocha, señaló que su bancada respaldará las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para adoptar medidas orientadas a enfrentar la criminalidad.

En diálogo con Exitosa, la parlamentaria sostuvo que, frente a la situación actual del país, debe priorizarse la gobernabilidad y evitar que el Congreso se convierta en un obstáculo para la gestión.

La legisladora se pronunció luego de que durante la entrevista se planteara la posibilidad de otorgar facultades para asuntos considerados prioritarios y, al mismo tiempo, mantener la capacidad del Parlamento para fiscalizar y cuestionar las decisiones del Gobierno.

"Así es, y eso es lo que está haciendo justamente la Presidenta de la Comisión de Constitución, paralizando la situación y desde el punto de vista de Renovación Popular, creo que nosotros somos totalmente propositivos y proactivos , tenemos que priorizar la gobernabilidad y la agenda país, totalmente de acuerdo", declaró Rocha.

En ese sentido, enfatizó que existe una posición definida dentro de su bancada respecto a las medidas destinadas a enfrentar la inseguridad ciudadana.

Respaldarán facultades contra criminalidad

Rocha fue enfática al referirse al bloque de solicitudes relacionadas con la lucha contra la criminalidad. La diputada indicó que esta materia cuenta con el respaldo de Renovación Popular y que no existirían dudas respecto a su aprobación.

"En facultades en lucha contra la criminalidad, esas no nos quepa la menor duda que las vamos a aceptar", afirmó durante la entrevista con Exitosa.

La parlamentaria también explicó que los integrantes de su bancada realizaron una revisión individual de las facultades solicitadas, con el objetivo de establecer cuáles consideran viables y cuáles deberían ser acotadas antes de su eventual aprobación.

Según detalló, el pedido comprende 66 facultades, pero Renovación Popular estima que podría respaldar entre el 60 % y 65 % de estas. Rocha señaló que el trabajo parlamentario de su grupo ha consistido en precisar cada solicitud, identificando las normas involucradas y los cambios que serían necesarios.

"Entonces, estamos claros que dentro de estas sesenta y seis podrían venir un sesenta o sesenta y cinco por ciento de las facultades que las tenemos enmarcadas. Hemos hecho nuestro trabajo, precisándolas, acotándolas, detallándoles, diciendo artículo, ley, qué es lo que se tiene que modificar", manifestó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Roxana Rocha, diputada por Renovación Popular e integrante de la Comisión de Constitución, señaló que su bancada apoyará las facultades legislativas solicitadas para adoptar medidas en materia de lucha contra la criminalidad.



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Fenómeno El Niño y reforma del Estado

Respecto a la atención de posibles impactos del Fenómeno El Niño, Rocha aclaró que el tema no aparece concentrado en un único apartado, sino que está incluido en diferentes rubros contemplados dentro de las facultades solicitadas.

La diputada indicó que su bancada ha identificado disposiciones relacionadas con desarrollo agrario, así como con vivienda y saneamiento, áreas en las que también consideran necesario adoptar medidas.

"En Fenómeno de El Niño está trazado en desarrollo agrario y en vivienda y saneamiento", precisó.

Asimismo, Rocha mencionó la reforma del Estado como otro de los asuntos que considera necesario abordar. En particular, sostuvo que se requiere reducir la burocracia y simplificar procedimientos administrativos en diversas instituciones públicas.

Sin embargo, la parlamentaria marcó límites respecto a otros bloques de la solicitud. Señaló que Renovación Popular no estaría dispuesta a otorgar facultades en asuntos vinculados al Código Tributario, debido a que considera que el pedido planteado es demasiado genérico. También mencionó como materias sensibles los temas económicos, financieros y ambientales.

De esta manera, la bancada de Renovación Popular plantea otorgar facultades de manera delimitada, diferenciando los temas que considera prioritarios de aquellos que requieren una revisión más específica. La posición expresada por Rocha deberá formar parte del debate parlamentario sobre el pedido del Ejecutivo y de la definición de los alcances concretos que, eventualmente, serían delegados al Gobierno.