¿Por qué muchas personas deciden NO barrer después de recibir visitas? Esto dice la creencia popular

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Descubre por qué muchas personas deciden no barrer después de recibir visitas en casa. La costumbre, pese a no tener base científica, presume que estaría relacionado con las "tradiciones energéticas".

¿Por qué no debes barrer después de que se va la visita?

En la sociedad existen diversas creencias populares y supersticiones que sorprenden cada día más. En el vasto universo de esos temas, existen reglas no estrictas que han pasado de generación en generación y entre las más curiosas está la advertencia de no barrer la casa inmediatamente después de recibir visita.

Aunque para muchos pueda parecer un simple impulso de orden y limpieza, para los seguidores de las tradiciones energéticas, este acto esconde un significado simbólico profundo que podría afectar la armonía del hogar. Según la creencia popular, todo reside en la energía que las personas que llegaron a nuestros hogares transportan.

Pues bien, se resalta que el visitante deja una estela de alegría, vitalidad y buena vibra al retirarse de una casa. Al pasar la escoba de forma inmediata, se interpreta que el anfitrión está "expulsando" activamente esa energía positiva que acaba de ser compartida. Otras versiones sostienen que esa persona que tuvo la cortesía de ir a verte trae buena suerte, movimiento y oportunidades.

Significados comunes de esta creencia popular

También se presume que barrer inmediatamente después de que un invitado se retire puede provocar que el vínculo se enfríe o que esa persona deje de frecuentar la casa. Además, se dan estos otros significados:

Expulsión de bendiciones: Se cree que los invitados traen una "estela" de buena fortuna; usar la escoba apenas cruzan la puerta es visto como una forma de echar esas bendiciones a la calle.

Se cree que los invitados traen una "estela" de buena fortuna; usar la escoba apenas cruzan la puerta es visto como una forma de echar esas bendiciones a la calle. Falta de hospitalidad: En un nivel más social, barrer justo después de que alguien se va puede interpretarse como si estuvieras ansioso por deshacerte de su rastro o "limpiar su presencia".

En un nivel más social, barrer justo después de que alguien se va puede interpretarse como si estuvieras ansioso por deshacerte de su rastro o "limpiar su presencia". Vínculo con otras creencias de limpieza: Esta superstición se suma a otras similares, como la de no barrer de noche, la cual sugiere que mover las energías en la oscuridad ahuyenta la suerte financiera y atrae negatividad.

¿Qué recomiendan los expertos en tradiciones?

De acuerdo al medio de comunicación 'TN' se aconseja esperar unas horas antes de limpiar tu casa, incluso se optaría por barrer o arreglar al día siguiente si la visita fue muy importante. Finalmente, recomiendan barrer hacia dentro del hogar para conservar la energía positiva y la prosperidad.

Aunque carece de base científica, esta costumbre sigue vigente en muchos hogares: se aconseja no barrer ni bien la visita se va de casa, ya que podría ser considerado como una forma de "expulsar la buena suerte o energía" que dejó esa persona.