Tragedia en Los Ángeles: helicóptero de prensa se estrella y mueren 3 personas, incluida una reportera

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El cielo de Los Ángeles, usualmente surcado por helicópteros en busca de la noticia de última hora, se convirtió el martes por la noche en el escenario de un desenlace fatal. Poco antes de las 19:00 horas, una aeronave al servicio de las cadenas KNBC y Telemundo 52 se desplomó bruscamente sobre un área comercial en el vecindario de Chatsworth, a unos 40 kilómetros del centro de la metrópoli.

El impacto fue devastador: el vehículo, fabricado en 2004, quedó reducido a escombros entre dos edificios, desatando un intenso incendio que requirió el despliegue de más de 70 bomberos para ser sofocado.

El rostro de la tragedia

En medio de las densas columnas de humo y los restos calcinados que dañaron vehículos y contenedores cercanos, el Departamento de Bomberos confirmó el fallecimiento de tres personas en el lugar, mientras que una cuarta fue trasladada de urgencia a un hospital con pronóstico reservado.

Los presentadores de NBC News, consternados al contar el accidente en helicóptero de sus compañeros en Los Ángeles: "Nos vamos a tomar unos minutos para asimilarlo"https://t.co/Tt1K0mnCS5 pic.twitter.com/n8QDjueJL0 — Cadena SER (@La_SER) September 16, 2026

El periodismo local no tardó en ponerle nombre y rostro a su dolor: entre las víctimas mortales se encontraban la reportera Eliana Moreno y el experimentado piloto George Marciniw. Ambos eran empleados de Angel City Air, la empresa operadora del helicóptero, y formaban una dupla inseparable en el aire desde el año 2023.

A través de sus redes sociales, era común verlos compartir la adrenalina y el compañerismo que exige la cobertura aérea en una ciudad donde el tráfico y las persecuciones a alta velocidad son el pan de cada día.

Reportera de KNBC en Los Angeles y su piloto, mueren mientras cubrián un accidente en tierra desde el aire; la escena desgarradora cuando KNBC llega para cubrir una tragedia de su propios compañeros. El helicóptero de NBC 4 sufrió una falla grave mientras cubría un accidente de... pic.twitter.com/hz5Bav80vf — Klaveec (@klaveec) September 16, 2026

Los últimos momentos antes de la tragedia

La crudeza del destino hizo que el equipo perdiera la vida mientras documentaba otra accidente. Minutos antes de que la aeronave se precipitara a tierra, Moreno y Marciniw se encontraban sobrevolando la zona para informar sobre otra tragedia: un choque mortal de un autobús de Metro ocurrido esa misma tarde.

La angustia se apoderó de los estudios de KNBC cuando perdieron la señal del helicóptero, obligando a la presentadora Colleen Williams a anunciar en vivo, con evidente consternación, que habían perdido todo contacto con sus compañeros.

En los Angeles, un helicoptero de noticias estaba cubriendo un choque de colectivo y se termino estrellando pic.twitter.com/dlnLxs5UEK — ElBuni (@therealbuni) September 16, 2026

"Este es un día muy, muy, muy trágico en Los Ángeles", declaró la alcaldesa Karen Bass desde la "zona cero" del accidente, resumiendo el sentir de una ciudad golpeada por partida doble en un solo día. A las condolencias se sumó el gobernador de California, Gavin Newsom, quien envió su solidaridad a las familias y a la cadena televisiva.

Mientras la comunidad despide a sus comunicadores caídos, la zona permanece acordonada. Se espera que investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) recojan las piezas de este rompecabezas de metal para determinar qué falló exactamente en las alturas, desatando una de las noches más oscuras para la prensa angelina.