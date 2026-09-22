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Primera aparición internacional

Presidenta Keiko Fujimori expone hoy ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a Nueva York para participar en el Debate General de Alto Nivel de la ONU, donde abordará los principales desafíos de la comunidad internacional.

Presidenta Keiko Fujimori expone hoy ante la Asamblea General de la ONU
Presidenta Keiko Fujimori expone hoy ante la Asamblea General de la ONU (Composición: Exitosa)

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/09/2026

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, arribó este martes a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, para participar en el Debate General de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General.

A su llegada al recinto, la mandataria fue recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres, además de otras autoridades y representantes del organismo internacional.

Durante su segundo día de actividades oficiales, Fujimori tiene previsto brindar su discurso cerca de las 11:00 a. m., hora de Nueva York. La jefa de Estado ocupará el octavo turno del Debate General, desde donde dirigirá su mensaje ante representantes de distintos países de la comunidad internacional.

Nota en desarrollo...

 

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