Presidenta Keiko Fujimori expone hoy ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, arribó este martes a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, para participar en el Debate General de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General.

A su llegada al recinto, la mandataria fue recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres, además de otras autoridades y representantes del organismo internacional.

Durante su segundo día de actividades oficiales, Fujimori tiene previsto brindar su discurso cerca de las 11:00 a. m., hora de Nueva York. La jefa de Estado ocupará el octavo turno del Debate General, desde donde dirigirá su mensaje ante representantes de distintos países de la comunidad internacional.

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