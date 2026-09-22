Delegación de Cuba abandona la Asamblea de la ONU tras declaraciones de Trump: "Es un Estado fallido"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco de la la 81.ª sesión la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York este martes, la delegación cubana abandonó el salón plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas en pleno discurso del presidente Donald Trump.

Cuba abandona salón de la Asamblea de la ONU

El gesto ocurrió en el momento en el que el presidente de Estados Unidos mencionaba al régimen de Cuba en su discurso, asegurando que es "un Estado absolutamente fallido" y una amenaza para la seguridad nacional. Además, aseguró que el regimen comunista de dicha nación "va a caer".

"Mi administración también busca un cambio en fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista se encuentra bajo una gran presión, la mayor a la que jamás haya estado sometido; es un Estado absolutamente fallido", sostuvo durante su comparecencia ante los líderes mundiales reunidos en la ONU.

El inquilino de la Casa Blanca ha insiistido en que el Gobierno cubano atraviesa una situación crítica. "Está fracasando como nunca antes y va a caer", acotó desde el estrado de las Naciones Unidas.

Tras escuchar las expresiones del jefe de Estado republicano, la delegación cuban, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se ha levantado de sus asientos y ha abandonado la sala.

Trump afirma que el régimen cubano tiene vínculos con la izquierda y el comunismo

Cabe señalar que, durante su intervención Donald Trump sostuvo que el secretario de Estado, Marco Rubio, es quien está liderando las negociaciones con La Habana. También acusó al régimen cubano de mantener vínculos con grupos radicales de izquierda y organizaciones comunistas en su país.

"El régimen cubano también ha pasado décadas coordinándose con radicales de izquierdas y redes comunistas aquí en Estados Unidos. Han cultivado vínculos con grupos radicales como el Partido Comunista de Estados Unidos y los tontos de los demócratas socialistas de Estados Unidos", refirió.

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