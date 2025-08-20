Exjefe del INPE descarta posible traslado de Martín Vizcarra a Penal de Lurigancho: "Habría una rectificación"

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En las últimas horas, un fallo del Instituto Nacional Penitenciario ha causado polémica gran polémica al anular la clasificación que le hizo Martín Vizcarra la cual determinó que sea enviado al Penal de Barbadillo para cumplir con los 5 meses de prisión preventiva que dictaron en su contra.

De acuerdo a este fallo de la entidad adscrita al Ministerio de Justicia, hay irregularidades en dicha clasificación por lo que el expresidente podría ser enviado a otro prisión como el Penal de Lurigancho.

Exjefe del INPE descarta posible traslado de Viscarra a Lurigancho

En medio de esta polémica, Exitosa conversó con Wilfredo Pedraza, exministro de Justicia y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario, para conocer sus sensaciones sobre este tema que involucra a Martín Vizcarra.

En primer lugar, la exautoridad del INPE dejó en claro que dicha situación se dio por un simple malentendido administrativo al momento de darle la clasificación al expresidente luego que se le dictara prisión preventiva.

"Es un asunto de procedimiento. Entiendo que la junta de clasificación dijo Lurigancho y sin embargo terminó enviando al presidente Vizcarra a Barbadillo. Lo normal es que con la opinión de esa junta, el director regional de Lima emita una resolución trasladando al señor Vizcarra a Barbadillo. Me temo que se trata solo de una subsanación", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En comunicación con Exitosa, Wilfredo Pedraza, exministro de Justicia y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), prevé que la reciente medida que dispuso anular el internamiento de Martín Vizcarra en Barbadillo no implicaría que sea... pic.twitter.com/FnP7UXpwuI — Exitosa Noticias (@exitosape) August 21, 2025

Barbadillo fue concebida para eso

Como se sabe, todos los expresidentes que purgan condena se encuentran recluidos en el Penal de Barbadillo. Esto fue recalcado por Pedraza quien dejó en claro que el INPE y el Estado está en la obligación de garantizar la seguridad de quienes fueron jefes de Estado por lo que indicó que esta prisión cuenta con todas las condiciones para hacerlo.

"Barbadillo un penal concebido para situaciones como esta y no porque se trate de una prisión dorada, sino porque es un lugar que garantice la seguridad de quienes han ejercido la máxima jerarquía de nuestro país. No me imagino otro penal de destino", añadió.

Es importante indicar que el organismo responsable de los penales en el Perú emitió un comunicado donde descartó que haya existido algún tipo de injerencia de la presidenta Dina Boluarte en su decisión ratificando su total autonomía e independencia.

De esta manera, Wilfredo Pedraza, exministro de Justicia y exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), descartó que Martín Vizcarra sea trasladado al Penal de Lurigancho luego que se anule la clasificación que ordenaba su internamiento al Penal Barbadillo.