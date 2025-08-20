Paro de transportistas durará 24 horas: Cerca de 20 mil buses acatarán medida, afirma AMETUR

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima y Callao vivirán un nuevo paro de transporte urbano que está programado para este jueves 21 de agosto. Los gremios de transporte buscarán ser escuchados y levantará su voz de protesta ante la ola de criminalidad que ha aumentado y frente a la ineficacia del Gobierno de turno para sobrellevar esta problemática. Acerca de ello, Manuel Odiana, presidente Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos (AMETUR) conversó con nuestro medio para confirmar si su gremio participará de este paro.

ACETUR sí participará de paro

En diálogo con Exitosa, el presidente. de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos (AMETUR), Manuel Odiana, confirmó que su gremio sí participará del paro convocado para este 21 de agosto. Además de indicar que la protesta durará 24 horas, estimó que cerca de 20 mil buses no se desplazarán por las vías de Lima y Callao.

"Exigimos que se reúna el Consejo de Estado, que hagan ver y se esfuercen por trabajar en conjunto con la sociedad. La Constitución dice en el artículo 1 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad, pues demuéstrenlo porque hasta la fecha, no están demostrando que se preocupan por los ciudadanos", manifestó en primer lugar el titular de AMETUR.

Paro de 24 horas

En consiguiente, dio a conocer un aproximado de los buses que probablemente formarían parte de este paro de transportistas. Además, reveló el horario en el que se desarrollaría.

"Mañana van a parar el 90 u 80% del transporte urbano en Lima y Callao. Calculamos unos 18 o 20 mil buses desde las 4 de la mañana, por 24 horas. Hemos dicho que es el último paro de 24 horas que convocamos porque al Estado se le ha dado 30 días para que se pongan a trabajar en una Mesa de Trabajo, en un Consejo de Estado o en una Mesa de Diálogo, donde vallan todos los poderes del Estado y articulen un esquema de defensa, alguien tiene que asumir las responsabilidades", señaló Manuel Odiana.

En tal sentido, acotó que no es necesario que la presidenta Dina Boluarte asuma dicho liderazgo, sino que puede nombrar a un representante de su Gobierno para que lidere a los demás estamentos del Estado, pero enfatizó que deben trabajar en conjunto para defender la vida de los ciudadanos.

