Christian Cueva amenaza con demandar a medio ecuatoriano que lo menciona en fiesta de Emelec

Frente a los testimonios que lo vinculaban en la participación de una fiesta organizada por jugadores de Emelec en Ecuador, Christian Cueva se defendió. El mediocentro de 33 envió una carta al medio ecuatoriano Extra y pidió que se rectifique en la información que lo señala como uno de los presentes en la celebración.

Cueva da plazo al medio

En la misiva que 'Aladino' publicó en sus redes sociales, solicita que se respete su vínculo con el cuadro 'Eléctrico, así como la reputación de la institución. La noticia publicada por el Extra de Ecuador el último martes 19 de agosto, menciona explícitamente al mediapunta, así como al arquero José Angulo.

"Solicito se retracten de lo publicado y presenten las disculpas correspondientes en un plazo máximo de 24 horas, utilizando los mimos medios de difusión en los que se emitió la información que vulnera mis derechos", manifiesta el tercer párrafo de la carta de Cueva.

La carta que envió Cueva al medio ecuatoriano.

Acto seguido, el ex Cienciano del Cusco advirtió que de hacer caso omiso a su solicitud, se verá en la obligación de acudir a instancias legales. Para ello, concede la autorización a su abogado para que actúe conforme a la ley ecuatoriana.

"De no atender a mi requerimiento , me veré en la obligación de iniciar las acciones legales pertinentes, para lo cual autorizo al abogado Josué Aquiles González Medina, con matrícula profesional 09-2020-215, para que actúe en mi nombre y representación en todas las gestiones legales necesarias", cierra el escrito el futbolista.

Cueva se comunicó con medio local

El diario Expreso de Ecuador, señaló que Christian Cueva se comunicó vía telefónica y sostuvo que él no tuvo nada que ver con la fiesta que algunos jugadores de Emelec habrían organizado. Con un escueto "Yo no estuve presente, 'Aladino' se desvinculó de la responsabilidad de haber estado en dicho evento.

Cabe señalar que el último martes se informó sobre una celebración que habría sido organizada por jugadores del 'Bombillo'. Tras el triunfo por 1-0 sobre Técnico Universitario del domingo 17 de agosto, algunos futbolistas de la institución habrían participado de festejos, los que se prolongaron por más de 18 horas, incomodando a los vecinos de Samborondón.

De esta forma, Christian Cueva se desligó de la responsabilidad de haber participado en la fiesta que presuntamente organizaron jugadores de Emelec. El futbolista envió una carta al medio ecuatoriano que difundió la noticia y pidió su rectificación o de lo contrario, tomará acciones legales.