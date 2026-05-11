Gobierno de Bolivia anuncia traslado humanitario de cientos de peruanos varados por bloqueos

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 11 de mayo, el Gobierno de Bolivia empezará la ejecución de un "operativo de traslado humanitario" mediante aeronaves para garantizar la seguridad de cientos de peruanos que se encuentran varados en su territorio debido a los bloqueos de las carreteras.

Bolivia evacuará a peruanos varados mediante vuelos humanitarios

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia anunció que ha puesto a disposición aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para evacuar a cientos ciudadanos peruanos afectados por las movilizaciones ciudadanas en su territorio.

En el comunicado, las autoridades bolivianas han informado que el retorno de los compatriotas se ejecutará mediante aeronaves Hércules que partirán desde La Paz y Oruro hasta la ciudad de Juliaca, en Puno, como parte de "gestiones diplomáticas y consulares coordinadas".

"Este puente aéreo permitirá el retorno asistido de los ciudadanos peruanos desde las ciudades peruanos desde las ciudades de La Paz y Oruro con destino a la ciudad de Juliaca, a partir de este lunes 11 de mayo", se lee en el comunicado de la Cancillería de Bolivia.

Comunicado de la Cancillería de Bolivia

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