Carnet de vacunación digital: LINK para revisar con DNI si tu hijo tiene las vacunas completas

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud recuerda que está disponible el carne de vacunación digital para saber si tú y tus hijos tienen las vacunas completas. Conoce el link que te permitirá verificar el historial de inmunización de manera rápida y segura con solo tu número de DNI.

Carnet Digital de Vacunación de niños y adultos

Como se recuerda, el Minsa puso en marcha una jornada nacional de inmunización del 25 de abril al 3 de mayo a nivel nacional, como parte de la Semana de Vacunación en las Américas. En ese marco, la entidad resalta la importancia de estar al día con las vacunas para combatir enfermedades, precisamente en los menores de edad en el Perú.

Es por ello, que se destaca que para mantenerse informado sobre cuáles son las vacunas que cuentan los niños y adultos, existe una herramienta tecnológica fundamental que facilita el cuidado preventivo: el carnet de vacunación digital.

La plataforma te ayuda a verificar tus vacunas aplicadas y también está diseñada para que los padres y tutores puedan gestionar el historial de inmunización de sus hijos de manera eficiente y segura.

Para acceder a este servicio gratuito, el usuario debe ingresar al siguiente ENLACE del Minsa contando con solo el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y una contraseña personal. Ten en cuenta que puedes encontrar estos datos:

Menores de 5 años: Registro de vacunas del Esquema Regular recibidas desde el año 2019 en adelante.

Registro de vacunas del Esquema Regular recibidas desde el año 2019 en adelante. Mayores de 5 años y adultos: Historial de dosis recibidas a partir del año 2022 en adelante.

Historial de dosis recibidas a partir del año 2022 en adelante. Vacunas COVID-19: Historial completo de todas las dosis recibidas y opción para descargar tu certificado oficial de vacunación.

¿Cómo consultar el carnet de vacunación digital?

La plataforma Minsa digital permite consultar y descargar tus registros de vacunación COVID-19 o vacunación general. Si es tu primera vez usando este servicio, tendrás que registrarte para obtener tus credenciales de acceso. Seguidamente, sigue los siguientes pasos:

Al ingresar al portal https://minsadigital.minsa.gob.pe/login, selecciona el tipo de documento: DNI o carnet de extranjería. Coloca el número de tu documento. Digita tu contraseña creada. Escribe el captcha que te proporciona la plataforma. Dale CLIC en ingresar de manera segura y, finalmente, selecciona la opción 'Ingresa a tu carné de vacunación'.

Pasos para revisar las vacunas de tus hijos, según el Minsa

El Minsa destaca que si deseas saber qué vacunas tienen tus hijos menores debes seguir los mismos pasos señalados líneas más arriba, pero al ingresar al portal digital debes seguir estos pasos:

Dale CLIC en "Registra a tu menor de edad". Selecciona 'agregar al menor' y completa el registro de sus datos, la selección del parentesco y la Declaración Jurada. Recuerda que solo debes registrar al menor si eres el progenitor o apoderado legal. Una vez registrado, selecciónalo y elige la opción "Vacunas".

Cómo ver vacunas de tus hijos.

Es así como el Minsa recuerda a las familias peruanas la importancia de verificar el estado de vacunación de sus hijos, para ello, brinda el LINK con el que podrán verificar el historial de inmunización de sus menores para seguir velando por la salud de ellos.