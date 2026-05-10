Darinka Ramírez indignada con Jefferson Farfán por reducción en la pensión de su hija: "No me parece"

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez vuelve a encender la polémica por las obligaciones económicas que Jefferson Farfán tiene con su hija. La modelo se mostró en contra de que el exfutbolista le recorte la pensión a la pequeña Luana, asegurando que él lleva una vida de lujos que muestra públicamente y, por tanto, a su hija le corresponde llevar el mismo estilo de vida.

Darinka explota contra Farfán por reducir pensión

Recientemente, se supo que Farfán busca reducir de 7000 soles a 4200 soles la pensión de alimentos para su última hija. Esto molestó enormemente a Ramírez, quien dijo que la 'Foquita' se estaría negando a darle la calidad de vida que su hija merece.

"Es público el estilo de vida que lleva él, los lujos que se da. Sin embargo, que quiera bajar la pensión a su propia hija o no quiera brindarle la calidad de vida que puede darle, no me parece", reveló a Trome.

En esa misma línea, Darinka dijo que le parece injusta la intención de Farfán de reducir la pensión para su hija, asegurando que los 7000 soles que actualmente le pasa ni siquiera alcanzan para cubrir todas las necesidades que ella tiene y que, por ende, su actual pareja la apoya en lo necesario.

"Si tú dices que amas a tu hija, ¿por qué reducir el monto? Eso (el dinero de la pensión) no es para mí, porque, a las finales, ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija ", agregó.

Finalmente, su abogado, Wilmer Arica, aseguró que buscarán adelantar una audiencia con el exfutbolista. "La otra parte (Jefferson) ha presentado una apelación indicando que solo puede dar una pensión de 4 mil 200", indicó.

Darinka feliz por su segunda bebé

La expareja de Jefferson Farfán reveló al mundo que estaba embarazada en diciembre de 2025 y, desde entonces, muchos se preguntaban quién era el padre de su segunda bebé. Semanas más tarde, se supo que se trataba de un empresario con el que actualmente vive junto a su primera hija, Luana.

Hace unas horas, Ramírez compartió dos tiernas fotografías en las que posa feliz junto a su bebé recién nacida y a su novio. Sebastián habría estado en el momento del parto y ambos recibieron con mucho amor a la bebé, a quien llamaron "segunda princesa".

"Llegaste a duplicar mi memoria, completar mi mundo. Bienvenida, mi segunda princesa", escribió Darinka en esa publicación.

Es así que, la disputa entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán continúa generando polémica. Mientras la modelo insiste en que la pensión actual no cubre todas las necesidades de su hija, la defensa del exfutbolista busca reducir el monto. El caso seguirá en evaluación y ambas partes esperan una próxima audiencia judicial.