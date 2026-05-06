Reconocida conductora de TV revela EN VIVO que padece cáncer y anuncia su retiro temporal

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una conductora de TV sorprendió a todos al anunciar en vivo que tiene cáncer y por ello, deberá alejarse temporalmente de las cámaras de televisión para cuidar su salud. "Si dijera que no tengo miedo, mentiría", expresó la reconocida presentadora de 49 años de edad.

Conductora y presentadora de TV revela diagnóstico de cáncer

Una inesperada noticia remeció el mundo de la televisión. En una emisión que quedará marcada como uno de los momentos más emotivos y valientes, la reconocida presentadora y conductora, Sara Gore, sorprendió a su audiencia al revelar en vivo que ha sido diagnosticada con cáncer de mama.

Con la voz quebrada, pero manteniendo una entereza admirable, la comunicadora de 49 años, conocida por su participación en 'New York Live' y 'Open House', aprovechó los minutos de la programación para compartir su situación personal y expresar que, aunque su alto riesgo por antecedentes familiares —su madre y su hermana enfrentaron la enfermedad—, el diagnóstico la impactó profundamente.

"Me pareció correcto decírselo yo misma. Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Si dijera que no tengo un poco de miedo, estaría mintiendo", expresó al aire.

En el mismo espacio televisivo estadounidense, el set de NBC4, Sara Gore precisó que se alejará de las pantallas de manera temporal para enfocarse plenamente en su tratamiento médico. Según indicó, deberá someterse a una cirugía como parte de la lucha contra la enfermedad.

Se aleja de la televisión para recibir tratamiento médico

A pesar de haber detectado el cáncer temprano, describió el diagnóstico como "un golpe emocional" que la sorprendió. A pesar de la dificultad que supone esta situación, la conductora de TV expresó su gratitud por su sistema de apoyo y colegas, a quienes considera su familia.

"Estoy exactamente donde necesito estar, rodeada de médicos increíbles y personas que me cuidan muy bien en casa, gracias", dijo ante las cámaras, precisando que se tomará "un tiempo para descansar y sanar" y espera regresar "mejor que nunca".

¿Quién es Sara Gore? Trayectoria en TV

Sara Gore es una presentadora de televisión estadounidense que trabaja como conductora de programas de estilo de vida para NBC y su división de producción independiente, LXTV. Apareció en programas como 'Recipe Revamp', 'The Martha Stewart Show', 'The Today Show', así como en Food Network como jueza invitada en el show 'Worst Cooks in America: Celebrity Edition'.

Actualmente es presentadora del programa de bienes raíces y diseño de NBC, 'Open House', que muestra propiedades de lujo y casas de celebridades en Nueva York.

El anuncio de la conductora de TV, Sara Gore, de que fue diagnosticada con cáncer de mama y deberá alejarse de las pantallas, no solo representa una pausa dolorosa en una carrera exitosa, sino que se convierte en un testimonio de coraje que humaniza la figura pública frente a la enfermedad.