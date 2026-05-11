¡Alarmante! Incendio masivo consume acres de humedales y genera preocupación en Florida

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en alerta al sur de Florida, luego de que miles de acres de humedales quedaran consumidos por las llamas en la zona de los Everglades. El siniestro, conocido como Max Road Fire o Miramar Fire, continúa avanzando cerca de la línea entre Broward y Miami-Dade, mientras densas columnas de humo generan preocupación entre residentes y autoridades locales.

Alarma por incendio forestal en Florida

De acuerdo con los reportes de emergencia, el fuego ya arrasó más de cuatro mil ochocientos acres y apenas presenta un nivel de contención de entre cero y veinte por ciento. La fuerte sequía y los intensos vientos registrados en la región complican las labores de control, permitiendo que el incendio se expanda rápidamente por amplias áreas de vegetación seca y pantanos.

Las imágenes aéreas difundidas durante la noche muestran una extensa línea de fuego iluminando la oscuridad de los humedales. En varios sectores, enormes columnas de humo negro se elevaron sobre zonas cercanas a comunidades urbanas como Pembroke Pines y Miramar. El humo también redujo considerablemente la visibilidad en carreteras y deterioró la calidad del aire, afectando principalmente a personas con problemas respiratorios.

Ante la emergencia, equipos de bomberos y rescate de distintas agencias trabajan intensamente desde tierra y aire para intentar frenar el avance de las llamas. Helicópteros y unidades especializadas realizan descargas constantes de agua sobre las zonas más críticas, mientras algunas vías permanecen cerradas para evitar riesgos a conductores y residentes cercanos al incendio.

Pese a la magnitud del desastre, las autoridades informaron que hasta el momento no se registran viviendas dañadas ni personas heridas. Sin embargo, el temor continúa creciendo entre las familias de la zona, debido a que este tipo de incendios suele propagarse rápidamente durante la temporada seca en los Everglades, impulsado por los fuertes vientos y las altas temperaturas.

🔥 INCENDIO BRUTAL EN LOS EVERGLADES en FLORIDA EEUU 🇺🇸 🔥

Un fuego infernal está devorando miles de acres en Florida esta noche. Llamas de varios metros en medio de la nada...

y la sequía lo está haciendo imparable.

¿Es solo la naturaleza... o estamos viendo las consecuencias del... pic.twitter.com/vc5pOD0r62 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) May 11, 2026

La importancia de los humedales en Florida

Los humedales de los Everglades en Florida cumplen una función clave para el equilibrio ambiental de la región. Estas extensas áreas naturales ayudan a filtrar el agua, controlar inundaciones y servir de refugio para cientos de especies de aves, reptiles y mamíferos. Además, contribuyen a mantener la biodiversidad y proteger ecosistemas únicos.

Es así que, los especialistas advierten que los incendios y el cambio climático amenazan seriamente estos espacios naturales. La pérdida de humedales puede afectar la calidad del aire, el suministro de agua y la vida silvestre. Por ello, autoridades y organizaciones ambientales impulsan acciones de conservación para evitar daños irreversibles en uno de los ecosistemas más importantes de Estados Unidos.