Conocido streamer fue agredido en discoteca y terminó con un corte en la frente: ¿Qué pasó?

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El streamer peruano Ángel Ramírez volvió a convertirse en noticia luego de ser víctima de una violenta agresión dentro de una discoteca de Trujillo. El influencer terminó con un profundo corte en el rostro tras ser atacado por varios sujetos cuando se encontraba en el baño del establecimiento durante la madrugada del sábado 9 de mayo.

¿Cómo atacaron a Ángel Ramírez?

De acuerdo con la información difundida por Carlitos TV en su cuenta de TikTok, Ramírez ingresó al baño del local nocturno y se encontró con tres hombres que aparentemente estaban en estado de ebriedad. Los sujetos comenzaron a molestarlo y, pese a que el streamer intentó ignorarlos, la situación terminó descontrolándose rápidamente dentro del recinto.

Según el relato compartido en redes sociales, los agresores empujaron al creador de contenido hasta tumbarlo al suelo y empezaron a golpearlo. En medio del ataque, uno de ellos tomó un vaso y se lo lanzó directamente al rostro, provocándole un fuerte corte en la frente. El streamer perdió sangre y tuvo que recibir atención médica de inmediato para controlar la herida.

Las imágenes difundidas posteriormente mostraron a Ángel Ramírez recostado sobre una camilla mientras era atendido por personal de salud. En otra fotografía apareció con una venda cubriéndole gran parte de la frente y visibles lesiones en el rostro. Además, trascendió que el influencer recibió seis puntos debido a la profundidad del corte ocasionado durante la agresión.

Horas después del incidente, el streamer reapareció mediante sus historias de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. Aunque aún permanece recuperándose de la lesión, se mostró sonriente y agradecido por las muestras de preocupación que recibió. Hasta el momento, el presunto agresor no ha sido identificado por las autoridades.

¿Quién es Ángel Ramírez?

Ángel Ramírez es un creador de contenido peruano que ganó popularidad en redes sociales gracias a sus transmisiones en vivo y videos relacionados con humor, retos y situaciones cotidianas. El influencer logró construir una sólida comunidad digital, especialmente entre jóvenes, convirtiéndose en una figura conocida dentro del mundo del streaming y entretenimiento en plataformas digitales.

En los últimos meses, Ángel Ramírez también estuvo envuelto en distintas polémicas que incrementaron su exposición mediática. Una de las más comentadas ocurrió luego de ser captado siendo infiel a su esposa, Collen Barry. El caso generó miles de reacciones en redes sociales y colocó nuevamente al streamer en el centro de atención pública.

Es así que, el influencer vuelve a ser noticia tras sufrir una agresión dentro de una discoteca de Trujillo, donde terminó con un corte en el rostro que necesitó puntos de sutura. Aunque el hecho causó preocupación entre sus seguidores, Ángel Ramírez reapareció en redes sociales para informar que se encuentra fuera de peligro y recuperándose favorablemente actualmente.