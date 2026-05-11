Callao: Incendio destruye dos minivans en cochera del Callao y policía sospecha posible extorsión

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos minivans de una empresa dedicada al tendido de fibra óptica quedaron completamente destruidas tras incendiarse dentro de una cochera ubicada en la cuadra 15 de la avenida La Paz, en el distrito chalaco de La Perla. El siniestro, ocurrido durante la madrugada, generó alarma entre vecinos y trabajadores de la zona, mientras la Policía investiga si el hecho estaría relacionado con un presunto caso de extorsión.

Incendio en cochera genera alarma en el Callao

Según información preliminar, las llamas avanzaron rápidamente y consumieron ambas unidades en cuestión de minutos. La emergencia obligó a movilizar al menos cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos, cuyos integrantes trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que este se propagara hacia otros vehículos estacionados en predios contiguos.

La preocupación aumentó debido a que el incendio se produjo junto a una cochera utilizada por dos empresas de transporte público que cubren las rutas entre El Agustino, Santa Anita y San Miguel. Varios vecinos salieron de sus viviendas alarmados por la densa humareda y el temor de que las explosiones alcanzaran más vehículos o inmuebles cercanos durante la madrugada.

Aunque los propietarios de las unidades afectadas evitaron brindar declaraciones a la prensa, agentes policiales ya iniciaron las diligencias correspondientes. Las cámaras de seguridad instaladas en el sector serán fundamentales para esclarecer cómo se inició el fuego y determinar si hubo participación de terceros en el siniestro ocurrido dentro de la cochera.

Hasta el momento, las autoridades manejan dos principales hipótesis. La primera apunta a un posible ataque de delincuentes que estarían intentando cobrar cupos extorsivos a los dueños de las unidades. La segunda versión señala que el incendio pudo originarse por un cortocircuito.

🔴🔵 Callao: Dos minivans fueron consumidas por un feroz incendio al interior de una cochera.



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Crimen en el Callao

En pleno Día de la Madre, dos hermanos fueron atacados a balazos mientras compartían bebidas alcohólicas frente a su vivienda, en el sector Gambetta Baja. Las víctimas fueron identificadas como José Tolentino Moncada, de 27 años, y Raúl César Tolentino, de 30, y fueron acribillados mientras tomaban alcohol en la puerta de su vivienda.

Después que sujetos desconocidos disparen desde un automóvil gris, José Tolentino fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas, mientras que su hermano Raúl César Tolentino logró sobrevivir al atentado, pero permanece internado en la posta de Gambetta.

Es así que, las investigaciones continúan para determinar qué provocó el incendio que dejó dos minivans completamente destruidas en La Perla. Mientras la Policía analiza las cámaras de seguridad y no descarta un ataque extorsivo, vecinos y transportistas expresan su preocupación por la inseguridad y el temor de nuevos atentados en la zona chalaca.