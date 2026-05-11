Taxi se estrella contra un poste y deja 5 heridos: Familia regresaba de reunión por el Día de la Madre

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una reunión familiar por el Día de la Madre terminó en tragedia para una familia que regresaba a casa durante la madrugada, luego de que el taxi por aplicativo en el que viajaban se estrellara violentamente contra un poste de alumbrado público en el Callao. El accidente dejó cinco heridos, entre ellos tres menores de edad, generando gran preocupación entre vecinos y familiares.

Accidente en el Día de la Madre

El hecho ocurrió cerca de las 12:36 de la medianoche en la intersección de las avenidas Bocanegra y Elmer Faucett, en la provincia constitucional del Callao. El impacto fue tan fuerte que la parte frontal del vehículo quedó completamente destruida. Además, el poste de alumbrado terminó seriamente dañado tras la colisión registrada en plena vía.

Según relató la tía de las menores heridas, la familia retornaba a su vivienda luego de compartir una reunión por el Día de la Madre. La mujer señaló que el conductor del taxi, quien también resultó lesionado, presuntamente se habría quedado dormido mientras manejaba. Esa hipótesis viene siendo evaluada por las autoridades encargadas de las investigaciones.

Tras el accidente, personal de emergencia llegó rápidamente a la zona para auxiliar a las víctimas. Los cinco heridos fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecen bajo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los afectados y se informó que su estado de salud es de pronóstico reservado.

🔴🔵 Callao: Cinco heridos deja choque de un taxi por aplicativo contra un poste.



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Investigación en curso

La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán fundamentales para esclarecer cómo ocurrió el choque y establecer posibles responsabilidades. Mientras tanto, familiares esperan la recuperación de las víctimas tras una fecha que debía ser motivo de celebración y terminó marcada por el dolor.

"Mi hermana no está en un estado tan crítico, pero mi sobrina de 13 años tiene dolor cervical, mi sobrina de 12 años presenta sangrado por la nariz y mi otra sobrina tiene dolor en la rodilla (...) Ellos han estado regresando a su casa cuando pasó el accidente", indicó la tía de las víctimas.

Es así que, el accidente ha generado preocupación entre la población, quienes cuestionan las condiciones en las que operan algunos conductores de taxis por aplicativo durante la madrugada. Mientras la Policía continúa investigando lo ocurrido, la familia afectada permanece pendiente de la evolución de los menores heridos y espera que se determinen responsabilidades.