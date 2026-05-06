Retiran 8 millones de termos de CONOCIDA MARCA por riesgo de CEGUERA permanente: Revisa si tienes uno en casa

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que parecía un implemento inofensivo para llevar a clases o a la oficina se ha transformado en una pesadilla. La marca ha procedido al retiro voluntario de más de 8 millones de ejemplares tras reportarse un gravísimo defecto de fabricación.

Los tapones salen expulsados con una fuerza violenta al ser abiertos, esta falla ya ha dejado un saldo trágico de personas con lesiones irreversibles y pérdida total de la visión, lo que ha obligado a la compañía a exigir a los usuarios que dejen de utilizar estos modelos de inmediato para evitar nuevas víctimas.

Incidentes vinculados a falla de los productos

Se trata de la marca "Thermos", reconocida por sus envases térmicos para alimentos y bebidas, la marca anunció el retiro voluntario de más de 8 millones de frascos y botellas en Estados Unidos.

La compañía informó que ha recibido un total de 27 reportes de usuarios que fueron golpeados por el tapón al momento de abrir los recipientes. Entre ellos, se registraron quejas por lesiones que requirieron atención médica.

Más grave aún, el aviso detalla que tres consumidores sufrieron pérdida permanente de la visión tras ser impactados en el ojo. Thermos también difundió la información sobre el retiro a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué productos están afectados?

De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), aproximadamente 5,8 millones de tarros de vidrio Stainless King y 2,3 millones de botellas de alimentos y bebidas Sportsman.

Los modelos específicos afectados son:

Thermos Stainless King Food Jars , modelos SK3000 (16 onzas) y SK3020 (24 onzas), fabricados antes de julio de 2023.

, modelos (16 onzas) y SK3020 (24 onzas), fabricados antes de julio de 2023. Thermos Sportsman Food & Beverage Bottles, modelo SK3010 (40 onzas).

Estos productos forman parte del retiro voluntario, lo que abarca artículos vendidos desde marzo de 2008 hasta julio de 2024 en Target, Walmart y plataformas en línea como Amazon y la página oficial de Thermos. El costo promedio de estos productos ronda los USD 30.

El defecto consiste en la ausencia de un mecanismo de alivio de presión en el centro del tapón. Esta carencia permite la acumulación de presión cuando se almacenan alimentos o líquidos perecederos por períodos prolongados.

Según el aviso oficial, esto puede provocar que, al intentar abrir los recipientes, el tapón sea expulsado de forma repentina y violenta, lo que representa un riesgo de lesiones por impacto y cortes.

El aviso indica que quienes posean alguno de los productos afectados deben dejar de usarlo inmediatamente y ponerse en contacto con la empresa para gestionar una solución.

En el caso de los frascos SK3000 y SK3020, Thermos solicita enviar una fotografía del tapón desechado.

Para las botellas SK3010, en tanto, los consumidores deben enviar el producto utilizando una etiqueta de envío prepagada proporcionada por la compañía.

En su sitio web de soporte, la empresa indica que quienes crean tener un producto afectado deben completar un formulario para solicitar un tapón o producto de reemplazo, según corresponda.