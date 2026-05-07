Falleció exfutbolista de la selección peruana que fue campeón de la Copa América 1975 y mundialista de Argentina 78

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Conmoción en el fútbol peruano. Una leyenda de la selección peruana que fue campeón de la Copa América 1975 y mundialista de Argentina 78 falleció. La lamentable noticia fue confirmada por el club Sporting Cristal en el que militó así como también por el periodista peruano Juan Carlos Esteves Alfaro.

Fútbol peruano de luto tras fallecimiento de histórico jugador

Una gran pérdida marcó el ámbito futbolístico nacional el último miércoles 6 de mayo tras conocer que el recordado jugador José Navarro Aramburu partió a la eternidad a los 77 años. El deportista se desempeñaba como lateral y jugó entre los 60 y 80.

El club Sporting Cristal, recurrió a sus redes sociales para informar acerca del sensible deceso del futbolista conocido como 'Navarrito', quien vistió los colores de su camiseta a lo largo de seis temporadas y logró alzar el título de la Primera División, hoy llamada Liga 1, en dos años consecutivos: 1979 y 1980.

"Lamentamos la partida de José Navarro, ex jugador de nuestro club y bicampeón con el plantel 1979-1980. Nuestras condolencias a sus familiares", se lee en una publicación de la cuenta oficial del cuadro rimense que, por respeto a los deudos de la leyenda del fútbol peruano, no brindó mayores detalles sobre su muerte.

Lamentamos la partida de José Navarro, ex jugador de nuestro club y bicampeón con el plantel 1979-1980.



Nuestras condolencias a sus familiares. 🙏 pic.twitter.com/ZxjHG0Aj3G — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) May 7, 2026

Los clubes peruanos en los que militó

El exfutbolista José Navarro Aramburu, nacido en Lima el 24 de septiembre de 1948, se hizo conocido en 1969 actuando en el fenecido equipo local Defensor Arica, en el que se desempeñaba como lateral y logró el subcampeonato nacional tras una victoria ante Deportivo Municipal siendo dirigido por el recordado DT Marcos Calderón.

Posteriormente, se pasó a las filas del 'Muni', un paso importante en su carrera coincidiendo con otros cracks como Hugo 'Cholo' Sotil y 'el poeta de la zurda' César Cueto. Luego llegó en 1974 al Defensor Lima, que un año antes había sido campeón nacional.

Un año después, formó parte de Sporting Cristal donde actuó hasta el año 1981 logrando dos títulos importantes. Allí también coincidió con destacadas figuras del balompié peruano como Percy Rojas, Ramón Quiroga, Juan Carlos Oblitas, Héctor Chumpitaz, entre otros.

Su destacado paso por la selección peruana

tuvo la oportunidad de defender los colores de la selección peruana en un total de 30 partidos, formando también parte de la Sub - 20. Hay que mencionar que su debut con la Blanquirroja fue el 9 de agosto de 1972, en un partido amistoso de Perú ante su similar de México al que derrotó por 3 a 2.

José Navarro con la selección peruana en 1973

Además, el lateral nacional llegó a ser campeón de la Copa América de 1975 y formar parte de la delegación nacional que logró la clasificación al Mundial de Argentina 1978.

Un día lúgubre en el fútbol peruano ha ocasionado la noticia del fallecimiento del exjugador José Navarro Aramburu a los 77 años, recordado lateral que tuvo destacados pasos por clubes nacionales como Sporting Cristal y por la selección peruana.