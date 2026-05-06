Incendio en centro comercial: Reportan al menos 11 muertos y más de 40 heridos

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio de grandes proporciones se registra en un centro comercial, dejando un saldo preliminar de al menos 11 muertos y más de 40 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a la emergencia.

Incendio en centro comercial dejó varias víctimas

La tensión entre EE. UU. e Irán sigue en curso, en especial, ahora que el presidente Donald Trump anunció que reanudará los bombardeos con más intensidad que antes si no alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra. En medio de esta situación, se da a conocer una preocupante noticia que ha remecido a nivel internacional.

De acuerdo a los últimos reportes, un incendio de grandes proporciones arrasó el complejo comercial Arghavan, cerca de Teherán, la capital de Irán, precisamente en la ciudad de Andisheh, en el último martes 5 de mayo. El gobernador de Shahriar, Sajjad Baranji, precisó que el edificio de varias plantas albergaba más de 250 locales comerciales y 50 oficinas.

Los equipos de emergencia de Shahriar y los distritos aledaños llegaron rápidamente tras el aviso del incendio e iniciaron de inmediato las labores de extinción. Las imágenes de televisión estatal IRIB mostraron a bomberos combatiendo las intensas llamas mientras grandes columnas de humo negro salían del centro comercial.

Investigan causas de incendio en complejo comercial

Este miércoles 6 de mayo se reportó que el incendio dejó un saldo preliminar de al menos 11 muertos y 41 heridos. Las autoridades no descartan que la cifra de víctimas suba conforme pasen las horas tras el incendio de ayer.

"Lamentablemente, el incendio del centro comercial Arghavan en Andisheh dejó 11 muertos", informó el jefe de Emergencias del noroeste de la provincia de Teherán, Mehdi Bahrini, en declaraciones recogidas por la agencia ISNA.

Asimismo, las autoridades locales precisaron que no había indicios de que el siniestro estuviera vinculado a la guerra, en la que un frágil alto el fuego con Estados Unidos se ha mantenido durante alrededor de tres semanas. También se anunció que la Fiscalía abrió una investigación para determinar las causas de la tragedia y emitió una orden de detención contra el constructor del complejo.

¿A qué se debió el incendio en complejo comercial Arghavan?

Aunque no se tiene la causa exacta, los informes iniciales sugieren que la fachada compuesta del edificio comercial contribuyó a la rápida propagación del fuego, un problema sobre el que los expertos han advertido repetidamente en incidentes anteriores.

Es así como, de acuerdo a medios internacionales, un incendio en un centro comercial cerca de la capital de Irán dejó al menos 11 muertos y decenas de heridos. El siniestro está bajo investigación para determinar responsabilidades.