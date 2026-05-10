Reniec: Cientos de peruanos llevan nombres inspirados en el Día de la Madre

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reveló que cientos de peruanos portan nombres que rinden un homenaje directo a la maternidad. Esta tradición legal refleja el profundo vínculo emocional de la sociedad, mientras el organismo promueve simultáneamente la modernización mediante campañas gratuitas.

Creatividad y tradición en el registro civil

La base de datos oficial expone que nombres como Nona, Ma y Madre lideran las preferencias de los ciudadanos en todo el territorio nacional. El apelativo Nona encabeza la lista con 276 registros, seguido por variantes más breves que demuestran la singularidad de la identidad peruana.

Otros ciudadanos portan denominaciones como Maternidad, Mamita o Mami, elevando términos del ámbito privado al estatus de nombre propio legal. Según el Reniec, este fenómeno evidencia cómo las festividades influyen directamente en la construcción social de la identidad de las personas en cada región.

La lista incluye opciones sumamente escasas como Madrecita, Materno o el tradicional término Mamacha, que cuenta con un solo representante. Estas inscripciones constituyen un testimonio viviente del ingenio y la emotividad que caracterizan las celebraciones familiares dentro del calendario festivo del país.

El organismo resalta que esta tendencia no es solo una curiosidad estadística, sino una muestra del papel central de la madre. Según el Reniec, el lema institucional enfatiza que en el Perú se busca perennizar el amor filial en el documento nacional.

El nombre Nona es el más utilizado por mujeres peruanas.

Modernización y seguridad digital en regiones

El reconocimiento a la figura materna coincide con una importante jornada de entrega gratuita de DNI electrónico en la provincia de Chincha. La campaña busca fortalecer la seguridad ciudadana y la inclusión digital mediante el uso de tecnología biométrica avanzada y chips de autenticación.

Las jornadas se desarrollan en el Auditorio del Museo de Chincha, atendiendo prioritariamente a menores de edad y adultos mayores en situación vulnerable. El objetivo es reducir las brechas económicas y facilitar el acceso a trámites digitales seguros para quienes poseen documentos caducados.

Esta iniciativa institucional ha permitido la entrega de miles de documentos en sectores que enfrentan barreras para actualizar su identificación. Según el Reniec, el uso del DNI electrónico disminuye drásticamente el riesgo de suplantación, garantizando una identidad digital mucho más robusta y confiable.

El despliegue técnico en las regiones permite que los ciudadanos accedan a servicios del Estado de forma mucho más ágil y transparente. Según el Reniec, la meta es que cada peruano cuente con herramientas digitales seguras para realizar trámites legales.

La masificación de la identidad electrónica y la curiosa lista de nombres inspirados en el Día de la Madre demuestran la cercanía del organismo. El Reniec reafirma su rol en la historia colectiva al resguardar la identidad nacional mediante procesos de modernización y campañas de seguridad.