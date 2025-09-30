Caja Huancayo reafirma su liderazgo alcanzando los S/ 138.8 millones de utilidades

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Caja huancayo

Caja Huancayo consolida su liderazgo en el sistema microfinanciero peruano, al reportar una utilidad neta de S/ 138.8 millones al cierre del mes de agosto 2025, cifra que refleja su sólida posición en el sistema de cajas municipales, crecimiento sostenido de su cartera y la confianza de sus clientes en todo el país. Este resultado representa un incremento significativo respecto al mismo periodo del 2024.

Cartera crediticia en expansión

Por otro lado, se ha impulsado la expansión de nuestra cartera de créditos que ya supera los S/ 9,000 millones, manteniendo una morosidad en 5.40%, nivel por debajo del promedio del sistema.

El Gerente de negocios Ramiro Arana Pacheco destacó: "Estos logros son fruto del esfuerzo de nuestros colaboradores y de la confianza de más de tres millones de clientes, de los cuales, más del 44%de clientes en créditos trabajan únicamente con Caja Huancayo (clientes exclusivos). Cada sol generado en utilidades nos permite seguir ampliando la inclusión financiera, apoyando a micro y pequeños empresarios y contribuyendo al desarrollo económico del país".

Señaló que este desempeño es producto de una estrategia integral enfocada en la diversificación de productos, el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la innovación digital que ha permitido una mayor inclusión financiera en todas las regiones del país.

Compromiso con el desarrollo regional

Con presencia en todas las regiones del Perú, Caja Huancayo reafirma su compromiso de seguir ofreciendo créditos accesibles, productos de ahorro confiables y programas de educación financiera, generando impacto positivo en las familias peruanas y proyectando un cierre de año con resultados históricos para el sistema microfinanciero.

Cabe resaltar que Caja Huancayo ha sido calificada como una entidad con buena fortaleza financiera, ostentando la Categoría de Riesgo A- y A- de acuerdo a las publicaciones de las Clasificadoras de Riesgo JCR Latam y Pacific Credit Rating PCR respectivamente (evaluación realizada con información financiera actualizada).