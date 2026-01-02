Gobierno intensificará operativos contra minería ilegal tras ataque a socavón en Pataz

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el asesinato de tres personas cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de la bocamina 'Papagayo' en Pataz, el Gobierno dispondría de mayores medidas de resguardo en la zona en un trabajo articulado entre la Policía Nacional y el Ejército, según las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz.

Gobierno intensificará operativos en Pataz

El último atentado ocurrido en la zona minera de Pataz en el primer día del año 2026 da cuenta del escalamiento que el crimen organizado ha alcanzado en esta zona.

Ante el hecho, el ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz condenó el ataque armado y calificó el hecho como un "hecho criminal grave" donde tres personas fueron halladas con impactos de bala en la bocamina 'Papagayo', sector Morena, distrito y provincia de Pataz.

Tras la alerta propiciada desde Pataz, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran investigando el criminal ataque que aún cuenta con muchas interrogantes.

De acuerdo a sus declaraciones para el medio Red de Comunicación Regional, el titular de Energía y Minas aseguró que el gobierno peruano, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en coordinación con el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, está intensificado los operativos tras el atentando donde murieron tres hombres.

En ese sentido, el titular del sector indicó que la minería ilegal ha dejado de ser un problema ambiental para convertirse en el vehículo perfecto para el crimen organizado y su extensión territorial y de poder. "La minería ilegal no solo arrebata vidas, sino que genera un caos económico y violencia en todo el país", indicó.

Fiscalía inicio investigación tras ataque

La Fiscalía anunció que ya inició la investigación preliminar para recabar la información y pruebas que determinen los sucesos ocurridos al interior de la bocamina Papagayo.

El fiscal provincial Limber Pascual Mallqui Acosta dispuso el levantamiento de los tres fallecidos encontrados al interior del socavón para realizarles las necropsias correspondientes. Los tres cuerpos fueron encontrados con proyectiles de bala y se encontraron 11 casquillos en la escena los que pasaron por la pericia balística.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, en La Libertad, inició investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de tres personas cuyos cuerpos fueron hallados con impactos de bala en la bocamina 'Papagayo', sector Morena, distrito y provincia... pic.twitter.com/GGWYH9bdIQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 1, 2026

Entre las otras diligencias dispuestas se encuentran el de recabar declaraciones testimoniales del personal de seguridad privada de la zona minera y los policías que intervinieron, verificación de cámaras de videovigilancia y la inspección técnico policial en el lugar, entre otros.

Los ataques armados en Pataz continúan. Ante ello el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, precisó que tras el atentado el Gobierno dispondrá de operativos hacia la zona de forma intensificada.