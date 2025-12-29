RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Lamentable pérdida

Fallece INFLUENCER peruano tras sufrir un paro cardiorrespiratorio: Seguidores lamentan su pérdida

Falleció 'Chaturry', un querido influencer y creador de contenido, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Amigos, seguidores y familiares lamentan su pérdida en redes sociales.

Falleció el tiktoker 'Chaturry' a los 18 años.
Falleció el tiktoker 'Chaturry' a los 18 años. (Difusión)

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/12/2025

El mundo de las redes sociales está de luto. Un querido creador de contenido, influencer y tiktoker peruano falleció a los 18 años, dejando a sus seguidores desconcertados, quienes no dudaron en dejar mensajes de despedida.

Falleció el tiktoker peruano 'Chaturry'

El influencer Fernando Ramos, conocido en redes sociales como 'Chaturry', falleció y la noticia ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores de TikTok. El hecho fue anunciado por Carlitos TV. De acuerdo a su testimonio, la hermana del creador de contenidos confirmó que la irremediable pérdida de 'Chaturry' ocurrió por la noche, dejando a toda la comunidad virtual desconcertada.

Su hermana, Melissa Melosa, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, precisando que la causa de la muerte de Fernando Ramos habría sido por un paro cardiorrespiratorio. La noticia se propagó rápidamente en plataformas como TikTok y Facebook, donde otros creadores, incluidos Cristorata y Makanaki, manifestaron su tristeza por la pérdida de alguien tan joven y querido en la comunidad.

"Melissa me comentó que su hermano falleció a las 19:20. Su saturación de oxígeno estaba muy baja, lo que provocó un paro cardiorrespiratorio", expresó Carlitos TV, por la muerte de 'Chaturry' el último sábado 27 de diciembre.

@carlitostv_oficial QUE OPINAN USTEDES?? #carlitostv #chaturry ♬ sonido original - CARLITOS TV 💚

Hermana de 'Chaturry' lanza emotivo mensaje

La hermana de 'Chaturry' usó sus redes sociales para despedirse con un sentido mensaje que conmovió a más de uno de sus seguidores, acompañado de una fotografía inédita del momento en el que se encontraban en el hospital esperando por el retiro del cuerpo.

"Me soltaste, hermano. Te extrañaré mucho", escribió su hermana Melissa en sus redes sociales. Finalmente, se informó que el velorio del joven creador de contenidos se realizó en la ciudad de Cañete.

Otros mensajes resaltaron el cariño y la admiración que el tiktoker había despertado gracias a su personalidad y su buen sentido del humor. El grupo Romo Orquesta, en el que Fernando había colaborado en alguna ocasión, inundaron las redes sociales de mensajes de cariño y condolencias para la familia.

"Gracias por darnos tantas risas con tu forma de ser tan alegre. Por compartir tu talento en la música con todos nosotros, eres el mejor, Chatito. QEPD Chaturry", expresaron. A lo cual, se sumaron otros mensajes de apoyo de los seguidores.

Fernando Ramos, alias 'Chaturry', había logrado ganarse los corazones de todos en el mundo de las redes sociales, compartiendo su día a día y su interés para el baile y apareciendo en vídeos junto a multitud de figuras conocidas del país, pero lamentablemente, el sábado 27 de diciembre, perdió la vida. Amigos y familiares le dedicaron sentidos mensajes de despedida.

