Expresidente de Petroperú cuestiona a Ernesto Álvarez: "El premier tiene mala información"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el anuncio del Ejecutivo para la reorganización de Petroperú, el expresidente de esta empresa estatal, Alejandro Narváez, precisó que el premier Ernesto Álvarez cuenta con "muy mala información", expresó.

En ese sentido, indicó que la salida del decreto emitido el 31 de diciembre del 2025, último día del año, "tiene ingratas sorpresas para los peruanos", tras la entrada de una entidad como Proinversión así sea como una solución intermedia.

Premier tendría "muy mala información"

El expresidente de Petroperú precisó que el Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización de esta empresa estatal "tiene una serie de incoherencias" e "imprecisiones" desde el punto de vista legal y financiero.

Según su postura, la publicación de la resolución cuenta con "desaciertos que no dice lo que realmente está pasando en Petroperú", de acuerdo a su postura. Narváez ocupó el máximo cargo en el directorio desde noviembre del 2024 a octubre de 2025, durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

Respecto a los rescates financieros dados por el Ejecutivo y las declaraciones de Álvarez a que se trataría de una empresa sin fondos. Narváez indica que el presidente del Consejo de Ministros no cuenta con información acertada.

"Yo creo que el premier tiene muy mala información, desafortunadamente. No sé si los asesores técnicos o alguna persona muy ligada al Ejecutivo desconoce o simplemente informa adrede datos equivocados", precisó.

Sin embargo, reconoció que la empresa sí cuenta con un problema de capital de trabajo que se viene heredando desde el 2021 y que se han ido acumulando en el tiempo, "pero es perfectamente reversible".

En ese sentido, indicó que Petroperú tiene un patrimonio neto positivo de 2,200 millones de dólares al tercer trimestre de la quincena de octubre del 2025, antes de su salida del cargo. "Dejé una empresa con un EBITDA positivo (beneficios antes que gastos) de 50 millones de dólares".

"Heredamos una empresa muy, muy enferma en los últimos 3 años" y de acuerdo a lo expuesto por Narváez se habría logrado revertir estas cifras y dejar "una empresa estabilizada".

Cuestiona intervención privada

De acuerdo a su lectura, la intención expuesta por el Gobierno es "simplemente fragmentar, desmembrar, trocear la empresa y luego venderla", indicó.

Señaló que habría empresas o corporaciones privados interesados en el sector de hidrocarburos. Por ello, precisó que Petroperú es la empresa estatal más grande del país la cual factura alrededor de 4,000 millones de dólares anuales y tiene una cuota de mercado del 30%. "Es una pera dulce, para mucho va a ser un gran negocio".

Por tal razón, Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, precisó que el premier Ernesto Álvarez no contaría con información certera sobre la realidad de la empresa estatal y defendió que sí "es perfectamente reversible" atravesar los problemas de esta propiedad estatal.