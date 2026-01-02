Defensor del Pueblo responde a Ernesto Álvarez: Petroperú sí puede recuperarse y sigue siendo rentable

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La situación financiera de Petroperú ha generado un intenso debate en el país. Mientras el premier Ernesto Álvarez calificó recientemente a la empresa estatal como un "pozo sin fondo" que consume recursos públicos sin solución, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, salió al frente para cuestionar esa afirmación y defender la viabilidad de la compañía.

Gutiérrez sale en defensa

En diálogo con Exitosa, Gutiérrez sostuvo que Petroperú sí puede recuperarse y que, pese a la deuda que enfrenta, la empresa seguiría siendo rentable.

"El Premier, el presidente o quien sea, aunque yo respeto sus opiniones, no están más allá de lo que es una verdad absoluta, que es prácticamente el balance del cierre de año 2024 y de este 2025", señaló.

El Defensor criticó que las autoridades hayan contribuido a un "pánico financiero" con declaraciones desafortunadas, lo que, según él, ha dificultado cualquier intento de apalancamiento o financiamiento externo.

"Se ha sobreexpuesto a la empresa actuando en contra y creando una especie de pánico financiero que hace inviable cualquier apalancamiento", enfatizó.

Gutiérrez insistió en que los balances de Petroperú muestran que la empresa aún tiene capacidad de generar ingresos. A su juicio, el problema no radica únicamente en la gestión financiera, sino en la falta de respaldo político y en la narrativa negativa que se habría instalado desde el propio Ejecutivo.

Nota en desarrollo...